Incendie à l’aéroport de Londres Heathrow, aéroport paralysé

Le 20 mars 2025, l’aéroport de Londres Heathrow, plaque tournante aérienne parmi les plus importantes au monde, a été le théâtre d’un incendie spectaculaire qui a entraîné une fermeture temporaire de ses opérations. Cet incident est survenu dans une sous-station électrique alimentant le terminal 5.

Un départ de feu inattendu

L’incendie s’est déclaré peu après 20h30, heure locale, dans une installation technique située à proximité du terminal 5, l’un des plus modernes de l’aéroport. Selon les premières déclarations des autorités, une défaillance électrique serait à l’origine du sinistre, bien que les enquêtes soient encore en cours pour déterminer les causes exactes. Les flammes, visibles à plusieurs kilomètres, ont nécessité l’intervention rapide de la London Fire Brigade, qui a déployé une dizaine de camions et plus de 70 pompiers pour maîtriser l’incendie.

Un porte-parole des pompiers a indiqué :

Nous avons été alertés par une épaisse fumée noire s’échappant de la zone technique. La priorité était d’éteindre le feu avant qu’il ne se propage aux infrastructures critiques.

Vers 23h, le feu était sous contrôle, mais les dégâts matériels et les perturbations opérationnelles étaient déjà considérables.

Une paralysie totale

Heathrow, qui accueille en moyenne 80 millions de passagers par an, a été contraint de suspendre tous les vols à partir de 21h le 20 mars, une mesure prolongée jusqu’à minuit le 21 mars pour garantir la sécurité.

Un représentant de l’aéroport a indiqué dans un communiqué officiel :

La coupure d’électricité a affecté les systèmes de contrôle aérien et les opérations au sol. Nous ne pouvions prendre aucun risque.

Près de 150 vols ont été annulés ou déroutés vers d’autres aéroports comme Gatwick, Stansted ou Birmingham, tandis que des milliers de voyageurs se sont retrouvés bloqués dans les terminaux. Les réseaux sociaux ont été inondés de témoignages.

Conséquences en cascade de l’incendie de l’aéroport de Londres

L’incident a eu des répercussions immédiates sur le trafic aérien européen. Heathrow étant un hub majeur pour des compagnies comme British Airways, qui y concentre 50 % de ses opérations, des retards en chaîne ont affecté des destinations aussi lointaines que New York, Dubaï ou Singapour. Les experts estiment que la reprise normale des activités pourrait prendre plusieurs jours, le temps de rétablir l’alimentation électrique et de vérifier l’intégrité des systèmes.

Sur le plan économique, cet arrêt brutal représente un coup dur. Heathrow génère environ 22 milliards de livres sterling par an pour l’économie britannique.

Sarah Bishop, économiste spécialisée dans l’aviation, a indiqué concernant cet incendie à l’aéroport de Londres :

Chaque heure d’inactivité coûte des millions, sans compter les indemnisations aux compagnies et aux passagers.

Une sécurité remise en question ?

Cet incendie à l’aéroport de Londres soulève des interrogations sur la résilience des infrastructures de Heathrow, déjà critiqué par le passé pour sa vétusté dans certaines zones. Bien que le terminal 5, inauguré en 2008, soit équipé de technologies modernes, la dépendance à une seule sous-station électrique a surpris les observateurs. « On aurait pu s’attendre à des systèmes redondants pour un aéroport de cette envergure », note James Carter, expert en sécurité aérienne.

La direction de Heathrow a promis une enquête approfondie en collaboration avec le National Grid et les autorités de l’aviation civile (CAA). « Notre priorité est de rétablir le service tout en garantissant la sécurité. Nous présentons nos excuses aux voyageurs affectés », a déclaré un porte-parole.

Après l’incendie de l’aéroport de Londres, vers un retour à la normale

Ce vendredi 21 mars 2025, à 9h12 heure locale, les équipes techniques travaillent sans relâche pour rétablir l’électricité dans les zones touchées. Quelques vols ont repris depuis les terminaux 2 et 3, moins impactés, mais le terminal 5 reste fermé jusqu’à nouvel ordre. Les compagnies aériennes conseillent aux passagers de vérifier l’état de leurs vols avant de se rendre à l’aéroport.

Cet incident, bien que maîtrisé, laisse une marque dans l’histoire de Heathrow. Il rappelle la fragilité des infrastructures critiques face aux imprévus et pourrait pousser les autorités à revoir leurs protocoles de prévention.

