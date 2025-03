Volotea, une base à Caen pour dynamiser la Normandie

Partages

Depuis son arrivée à l’aéroport de Caen-Carpiquet en 2014, la compagnie aérienne espagnole Volotea a transformé le paysage aérien de la Normandie. Avec plus de 1,3 million de passagers transportés en dix ans, Volotea s’est imposée comme un acteur clé de la connectivité régionale, reliant Caen à des destinations ensoleillées du sud de la France et de la Corse. Ce 24 mars 2025, l’idée d’établir une base permanente à Caen-Carpiquet émerge comme une perspective prometteuse pour renforcer cette dynamique et ouvrir de nouvelles opportunités.

Une décennie de succès à Caen

Volotea, fondée en 2012, a débuté ses opérations à Caen avec une première liaison vers Ajaccio. Depuis, son offre n’a cessé de croître. En 2024, la compagnie a transporté 250 000 passagers depuis ou vers Caen, avec un taux de remplissage impressionnant de 94 %. Actuellement, elle propose sept destinations régulières au départ de l’aéroport : Marseille, Nice, Toulouse, Montpellier, ainsi que trois villes corses (Ajaccio, Bastia et Figari). Marseille reste la route phare, avec 75 000 passagers annuels, témoignant de l’attrait pour cette liaison.

Cette croissance s’explique par une stratégie centrée sur des vols directs vers des destinations prisées, souvent absentes avant l’arrivée de Volotea. « Nous avons renforcé la connectivité du Calvados et offert des opportunités de voyage inédites », souligne Gilles Gosselin, directeur France de Volotea. Pour 2025, la compagnie prévoit une augmentation de 2 % de ses capacités, avec plus de 270 000 sièges disponibles, dont 26 % dédiés aux liaisons corses.

Vers une base Volotea à Caen

L’idée d’implanter une base à Caen-Carpiquet n’est pas nouvelle, mais elle prend une résonance particulière en 2025. Une base signifierait la présence permanente d’avions et d’équipages sur place, permettant d’augmenter le nombre de vols, d’optimiser les horaires et potentiellement d’ouvrir de nouvelles lignes. Des discussions sont en cours entre Volotea, l’aéroport et les autorités locales pour concrétiser ce projet.

Un tel développement aurait des retombées significatives. D’abord, sur le plan économique : une base générerait des emplois directs (pilotes, personnels navigants, techniciens) et indirects (services aéroportuaires, tourisme). Ensuite, sur l’attractivité de la région : en facilitant l’accès à la Normandie, elle attirerait davantage de visiteurs, notamment vers les plages du Débarquement, situées à proximité.

De nouvelles ambitions

Volotea et l’aéroport de Caen-Carpiquet envisagent également d’élargir le réseau. Deux nouvelles lignes sont à l’étude : Strasbourg et Barcelone. Ces destinations répondraient à une demande croissante pour des connexions vers l’est de la France et l’Espagne, tout en diversifiant l’offre au-delà des traditionnelles destinations méditerranéennes. Si elles se concrétisent, ces liaisons pourraient être un premier pas vers l’installation d’une base, renforçant la position de Caen comme hub régional.

Base Volotea à Caen, défis et perspectives

Malgré cet optimisme, des défis subsistent. L’aéroport de Caen-Carpiquet, bien que modernisé, reste de taille modeste, avec une piste de 1 900 mètres et une capacité annuelle d’environ 275 000 passagers. Une base Volotea nécessiterait des investissements pour accueillir davantage de trafic, notamment en infrastructures et en personnel. De plus, la concurrence avec d’autres aéroports normands, comme Deauville, pourrait compliquer la répartition des ressources.

Cependant, le partenariat entre Volotea et Caen-Carpiquet, qualifié d’« union réussie » par les deux parties, offre une base solide pour surmonter ces obstacles. La compagnie, déjà implantée dans dix aéroports français, voit en Caen un potentiel inexploité, porté par une région dynamique et un tourisme en plein essor.

Une porte ouverte sur l’avenir

À l’aube de cette nouvelle étape, l’établissement d’une base Volotea à Caen-Carpiquet pourrait marquer un tournant pour la Normandie. En reliant davantage la région au reste de l’Europe, ce projet renforcerait son attractivité et son économie, tout en consolidant le rôle de Volotea comme partenaire incontournable de l’aéroport. En attendant les annonces officielles, les Normands peuvent déjà rêver de nouvelles escapades sous le soleil, à portée d’ailes depuis Carpiquet.