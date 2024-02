Volotea, résultats 2023

Lors de la publication des résultats 2023 Volotea a annoncé avoir transporté près de 6 millions de passagers au cours de l’année 2023.

La compagnie aérienne espagnole Volotea a présenté ses résultats de l’année 2023. Volotea a annoncé près de 6 millions de passagers pour la période. Cela représente une croissance de plus de 25% par rapport à l’année 202 sachant que Volotea a effectué près de 39 000 vols.

Volotea est présente dans 21 capitales régionales européennes et a desservit 255 routes en 2023 en France. La compagnie aérienne prévoit d’ouvrir de nouvelles routes afin d’atteindre 270 routes en France métropolitaine. Il est intéressant de préciser que 60 % de ces routes se font sans concurrence.

La France est le premier marché de Volotea en 2023. Volotea envisage pour 2024 une offre d’environ 8 millions de sièges. Pour la France ce ne sera pas moins de 61 routes dont 29 sans concurrence avec environ 16 000 vols programmés.

En 2023 Volotea a ouvert sa 9ème base française à Brest.

En 2024 ce ne sera pas moins de 20 avions que Volotea basera en France. Volotea prévoit environ 80 000 vols ce qui correspond à environ 12,5 millions de sièges disponibles à la vente. C’est une progression d’environ 15% par rapport à l’année 2023.

Carlos Muñoz, Fondateur et PDG de Volotea a indiqué concernant les résultats 2023 :

Nos résultats 2023 illustrent la justesse de notre positionnement et de notre raison d’être : favoriser l’accès au voyage pour tous par la connexion en direct des petites et moyennes villes. Avec 6,5 millions de billets proposés et une croissance de 37 % en comparaison de l’année précédente et un taux de remplissage de 94 % sur les vols domestiques, Volotea a su démontrer la pertinence de son offre et répondre au besoin de connectivité et d’évasion des Français.

Carlos Muñoz