Nouvelle session CCA à l’ESCAM Brest !

Partages

Après le franc succès de la promotion CCA d’octobre 2023, l’ESCAM Brest propose une nouvelle session à partir du 12 février 2024. Pour rappel, lors de la dernière promotion, 91% des étudiants ont obtenu le précieux sésame Cabin Crew Attestation. Et depuis 64% sont déjà en poste à ce jour soit 3 mois après la fin de la session.

La formation au CCA comprend 175 heures de cours en présentiel sur 6 semaines. Les étudiants pourront bénéficier d’un enseignement de qualité grâce aux formateurs et formatrices professionnel(le)s qui les prépareront aux futurs métiers d’hôtesse de l’air et steward.

Publicités

La formation se fait totalement en anglais et comprend la préparation et le passage du TOEIC ainsi qu’un stage de coaching pour le recrutement des compagnies aériennes. Le coût de cette formation de 3100€, comprenant le passage du TOEIC, est finançable via son Compte Personnel de Formation.

L’ESCAM annonce qu’il reste encore un peu de place pour la session CCA de Février 2024 à Brest.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.escam.bzh, ou contactez l’école par téléphone au 02 98 42 22 20 ou par mail à l’adresse brest@escam.bzh.