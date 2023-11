ESCAM, plus de 90% de réussite au CCA en Bretagne !

Partages

Il y a peu une douzaine de stagiaires démarrait la formation CCA à l’ESCAM et ils ont obtenu un taux de réussite de plus de 90%, L’ESCAM est une école en Bretagne qui propose une formation CCA pour devenir PNC. Elle propose cette formation à Morlaix, Rennes et Brest.

Après trois semaines intensives et des rebondissement suite au passage de la tempête, les stagiaires ont fini par le test final. Suite a se test 11 stagiaires ont reçu le précieux sésame qui va leur permettre de postuler dans les compagnies aériennes françaises et européenne pour travailler en tant qu’hôtesse de l’air / steward. C’est plus de 90% de réussite !

Afin de se préparer au mieux au processus bien particulier des recrutements PNC, ils sont retournés à l’école ce matin pour une semaine de préparations aux sélections des compagnies aérienne. Au menu, rédaction du CV, entrainement aux entretiens en groupe et en tête à tête…

Bravo aux stagiaires de l’ESCAM pour ce 90% de réussite et, pour les bretons qui souhaitent devenir PNC et obtenir le CCA, contactez l’ESCAM ! ( https://escam.bzh/ )