Description de l’offre d’emploi

Amelia recrute des PNC (personnels navigants commerciaux) pour rejoindre nos équipes !

En tant que membre de notre personnel navigant, vous jouerez un rôle essentiel dans l’expérience de voyage de nos passagers. Vous serez responsable de fournir un service client exceptionnel à bord de nos vols. Vous accueillerez les passagers à bord, veillerez à leur confort et à leur sécurité tout au long du vol, et répondrez à leurs besoins et demandes. Vous serez également formé pour faire face à d’éventuelles situations d’urgence et pour assurer la sécurité de tous les passagers à bord.

Nous recherchons des candidats qui sont passionnés par l’industrie du voyage et qui ont une excellente capacité à communiquer et à interagir avec les autres. Vous devez être capable de travailler efficacement en équipe et de maintenir votre calme dans des situations stressantes. Une excellente présentation personnelle et une attitude positive sont également essentielles pour réussir dans ce rôle.

Conditions contractuelles :

Contrat français en CDI;

Base opérationnelle : Tous les aéroports parisiens (ORY, CDG, LBG);

Nombre de jours OFF mensuel : 10 minimum;

35 jours calendaires de congés payés par an;

GP à compter d’Avril 2024 pour tous les salariés disposant de 6 mois d’ancienneté;

Salaire brut mensuel : 1957 EUR;

Indemnités repas : 18,8 EUR par repas;

Remboursement de l’abonnement aux transports publics (50%) ou des Indemnités Kilométriques Voiture (remboursement plafonné, sur la base du barème des frais kilométriques en vigueur);

Welcome bonus : Équivalent d’un mois de salaire versé à la fin du 3ème mois de contrat (sous engagement d’une durée de contrat de 12 mois minimum);

Types d'avions : A319/320 – ERJ 145.

Les candidats ayant déjà postulé sur le site d’AMELIA sont invités à renouveler leur candidature.

Postulez dès maintenant et participez à notre aventure ! 🛫

Amelia recrute des PNC, les pré-requis du poste

Connaissance approfondie des procédures de sécurité et de sûreté aériennes;

Maîtrise des premiers secours et des techniques de survie;

Excellentes compétences en communication et en service à la clientèle;

Capacité à travailler en équipe et à gérer les situations d’urgence;

Flexibilité horaire et disponibilité pour les déplacements fréquents;

Bonne condition physique et aptitude à travailler dans un environnement exigeant;

Maîtrise courante du français et de l’anglais.

Pour postuler : https://career.flyamelia.com/o/cabin/c/new