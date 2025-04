L’Exposition Affiches Air France de Georges Mathieu à la Monnaie de Paris

Partages

Du 11 avril au 7 septembre 2025, la Monnaie de Paris, en partenariat avec le Centre Pompidou, célèbre l’œuvre prolifique de Georges Mathieu, figure emblématique de l’abstraction lyrique, à travers une rétrospective exceptionnelle intitulée Georges Mathieu : Geste, Vitesse, Mouvement. Parmi les temps forts de cette exposition, une salle dédiée met à l’honneur la série d’affiches réalisées par l’artiste pour Air France en 1967, offrant un regard unique sur une rencontre audacieuse entre art et publicité.

Georges Mathieu et Air France : une collaboration historique

En 1966, sous l’impulsion de Pierre Sautet, sous-directeur commercial d’Air France, Georges Mathieu est chargé de concevoir une série d’affiches publicitaires pour promouvoir les destinations phares de la compagnie aérienne. De l’Égypte aux États-Unis, en passant par le Japon, l’Inde ou la Grande-Bretagne, ces affiches capturent l’essence de chaque pays à travers le style singulier de Mathieu. Loin de se limiter à l’abstraction pure, l’artiste intègre des éléments figuratifs évocateurs, rendant chaque destination immédiatement reconnaissable. Réalisées avec des papiers et encres spéciaux, ces œuvres traduisent une énergie vibrante, mêlant gestes spontanés et couleurs éclatantes.

Présentées pour la première fois le 26 octobre 1967 au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, les affiches rencontrent un succès fulgurant : des dizaines d’expositions sont organisées en France et à l’international, et plus d’un million d’exemplaires sont vendus. Cette collaboration marque un tournant, transformant la publicité en un véritable objet d’art et inscrivant Mathieu dans l’imaginaire collectif.

Affiches Air France, une mise en lumière à la Monnaie de Paris

L’exposition à la Monnaie de Paris propose une immersion dans cet épisode clé de la carrière de Mathieu. Une quinzaine d’affiches originales, issues du patrimoine d’Air France, sont exposées, mettant en valeur leur richesse visuelle et leur rôle dans la diffusion de l’esthétique de l’artiste. Parmi elles, des créations iconiques comme celles représentant la France, le Japon ou la Grande-Bretagne, où les signes abstraits de Mathieu se mêlent à des références culturelles subtiles.

Cette salle dédiée s’inscrit dans un parcours plus large retraçant la carrière de Mathieu, des années 1940 aux années 1990. Ses peintures monumentales, médailles, et créations pour la Monnaie de Paris – dont la célèbre pièce de 10 francs (1974-1987) – dialoguent avec ces affiches, illustrant l’impact de l’artiste sur l’environnement visuel de son époque. Comme le souligne la Monnaie de Paris, « aucun autre peintre, à aucune époque, n’a autant marqué l’environnement visuel de ses contemporains ».

Un pont entre art et culture populaire

Les affiches Air France de Mathieu ne sont pas de simples supports promotionnels : elles incarnent une synthèse entre haute culture et accessibilité. À une époque où l’art abstrait pouvait sembler élitiste, Mathieu démocratise son style en l’intégrant à des objets du quotidien. Ces œuvres, largement diffusées, deviennent des emblèmes de modernité, tout en conservant une dimension poétique et universelle.

Pour célébrer cette exposition, Air France annonce la réédition d’une sélection d’affiches, disponibles à la vente dès fin avril 2025 sur shopping.airfrance.com et dans certains points de vente. Une occasion pour les amateurs d’art et d’aviation de s’approprier un morceau d’histoire.

Affiches Air France, une exposition à ne pas manquer

Ouverte du mardi au dimanche de 11h à 19h (jusqu’à 21h le mercredi), l’exposition est accessible au tarif plein de 12 €, avec des réductions (10 € pour les détenteurs d’un Pass Navigo) et la gratuité pour les moins de 26 ans, les minima sociaux, les demandeurs d’emploi et les enseignants. Située au 11 quai de Conti, dans le 6e arrondissement de Paris, la Monnaie de Paris offre un cadre prestigieux pour redécouvrir ces œuvres.

Cette rétrospective, enrichie par des documents d’archives et des films sur le processus créatif de Mathieu, invite à explorer l’héritage d’un artiste visionnaire. Les affiches Air France, par leur audace et leur universalité, rappellent que l’art, lorsqu’il s’affranchit des frontières, peut toucher le monde entier.

Informations pratiques :

Lieu : Monnaie de Paris, 11 quai de Conti, 75006 Paris

Dates : 11 avril au 7 septembre 2025

Horaires : Mardi à dimanche, 11h-19h (nocturne mercredi jusqu’à 21h)

Tarifs : 12 € (plein), 10 € (Pass Navigo), gratuit pour -26 ans et autres ayants droit

Métro : Pont Neuf (ligne 7)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Monnaie de Paris : www.monnaiedeparis.fr.

