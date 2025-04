Air France renforce le Costa Rica pour l’été 2025

Partages

Cet été 2025, Air France intensifie sa présence au Costa Rica. Le Costa Rica est réputé pour sa biodiversité exceptionnelle, ses plages paradisiaques et sa philosophie de la « Pura Vida ». Avec une augmentation des fréquences de vols et des tarifs attractifs, la compagnie aérienne française facilite l’accès à cette destination prisée pour l’écotourisme et l’aventure. Voici tout ce qu’il faut savoir pour planifier votre escapade estivale au Costa Rica avec Air France.

Une fréquence accrue pour répondre à la demande

Pour l’été 2025, Air France annonce une augmentation significative de ses vols vers le Costa Rica, avec jusqu’à neuf fréquences hebdomadaires au départ de Paris-Charles-de-Gaulle à destination de l’aéroport international Juan Santamaría de San José. Cette initiative, saluée par l’Instituto Costarricense de Turismo (ICT), reflète la popularité croissante de la destination auprès des voyageurs européens, notamment français. En 2023, plus de 67 000 touristes français ont visité le Costa Rica, et cette tendance continue de s’accentuer.

Les vols directs, opérés principalement en Airbus A350-900, offrent un confort optimal avec 34 sièges en classe Affaires, 24 en Premium Economy et 266 en Economy. La durée moyenne du vol est d’environ 11 heures, permettant une arrivée en fin d’après-midi pour profiter pleinement de votre première journée au Costa Rica. Cette flexibilité saisonnière, concentrée de juin à septembre, coïncide avec la haute saison touristique.

Costa Rica et Air France pour l’été 2025, des tarifs compétitifs pour tous les budgets

Air France propose des billets aller-retour à partir de 815 € en classe économique, avec des offres régulièrement mises à jour sur son site officiel. Par exemple, des vols pour la période du 9 juin au 7 juillet 2025 sont disponibles dès 840 €, sous réserve de disponibilité. Pour les voyageurs au départ de régions françaises, comme Montpellier, des tarifs débutent à 856 €. Ces prix, bien que soumis à des variations, permettent de planifier un séjour abordable, surtout si vous réservez tôt, idéalement 1 à 2 mois à l’avance pour août, mois statistiquement plus coûteux.

Pour les amateurs de confort, Air France propose également des options en classe Premium Economy et Affaires, avec des prix moyens respectifs de 2 217 € et 4 290 € pour un aller-retour depuis la France. Les membres du programme Flying Blue peuvent accumuler des miles, rendant l’expérience encore plus avantageuse.

Un engagement pour un tourisme durable

Air France met l’accent sur la durabilité, avec l’utilisation de l’Airbus A350, plus économe en carburant, pour réduire l’empreinte carbone de ses vols. Cette démarche s’aligne avec les valeurs du Costa Rica, où la préservation de l’environnement est une priorité nationale.

Avec ses vols renforcés pour l’été 2025, Air France rend le Costa Rica plus accessible que jamais. Que vous soyez attiré par l’aventure, la détente ou la découverte culturelle, cette destination a tout pour plaire. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.airfrance.fr

