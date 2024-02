Air France renforce le Costa Rica

Partages

Air France a annoncé une augmentation significative de ses vols vers le Costa Rica. Cette opération, comprenant des vols quotidiens jusqu’en mars puis de juin à début septembre 2024, consolide le Costa Rica comme destination de choix pour la clientèle d’Air France.

Pendant la haute saison, entre mi-juin et début septembre, la compagnie aérienne Air France assurera des vols directs vers le Costa Rica sept jours sur sept.

William Rodriguez, ministre du Tourisme, a exprimé son enthousiasme pour ce développement, citant la popularité du Costa Rica parmi les touristes français pour sa beauté naturelle et sa biodiversité. L’augmentation du nombre de sièges fait suite à des négociations fructueuses initiées lors du salon international du tourisme Top Resa à Paris en septembre 2023.

William Rodriguez a indiqué :

Le Costa Rica est l’une des destinations les plus recherchées par les touristes français, amoureux du contact avec la nature et connaisseurs de notre biodiversité. Depuis l’ICT, nous avons organisé des réunions avec Air France pour augmenter l’offre de sièges vers notre pays, saluons cette annonce qui continuera à améliorer la qualité de vie de ceux qui composent le secteur touristique costaricien. William Rodriguez

Diana Vargas, responsable commerciale d’Air France pour la région, a souligné l’engagement de la compagnie aérienne sur le marché costaricain, avec une augmentation significative des fréquences de vols au cours des deux dernières années. Rien qu’en 2023, 67 469 touristes français ont visité le Costa Rica par avion, soit une augmentation substantielle par rapport à l’année précédente.

Diana Vargas a déclaré :

Le Costa Rica est l’un des marchés les plus importants pour Air France et KLM, et cela se reflète dans l’augmentation des vols que nous avons connue au cours des deux dernières années. Air France a débuté l’année 2023 avec trois vols hebdomadaires San José-Paris ; en juin, nous sommes passés à cinq fréquences hebdomadaires et avons terminé l’année en proposant un vol quotidien. L’augmentation de la demande a été évidente tant de l’Europe au Costa Rica que du Costa Rica vers le reste du monde. Diana Vargas

Des données récentes révèlent qu’en janvier 2024, 9 909 touristes français sont arrivés par avion, consolidant ainsi la France comme principal marché source pour les visiteurs européens au Costa Rica.

L’accent mis par la compagnie aérienne sur la durabilité et les offres uniques du Costa Rica, notamment sa verdure luxuriante, sa sécurité et son accès facile entre les Caraïbes et le Pacifique, soulignent son attrait auprès des touristes français et européens.

