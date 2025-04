Ryanair élargit ses horizons depuis La Rochelle en 2025

Partages

La compagnie aérienne low-cost Ryanair continue de renforcer sa présence à l’aéroport de La Rochelle – Île de Ré avec l’annonce de nouvelles lignes pour 2025. Ces ajouts viennent enrichir une offre déjà attractive, offrant aux habitants de Charente-Maritime et aux visiteurs de nouvelles opportunités pour explorer l’Europe. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces nouvelles destinations et ce qu’elles promettent aux voyageurs.

Ryanair, q

La compagnie aérienne low-cost Ryanair continue de renforcer sa présence à l’aéroport de La Rochelleuatre nouvelles destinations dès avril 2025

Ryanair a dévoilé un programme ambitieux avec l’ouverture de quatre lignes au départ de La Rochelle en 2025, renforçant ainsi l’accessibilité de la région à des métropoles européennes prisées. Ces nouvelles liaisons, qui débuteront dès le printemps 2025, desserviront :

Publicités

Publicités

Londres (Stansted) : À partir du 1er avril 2025, les voyageurs pourront rejoindre la capitale britannique jusqu’au 25 octobre 2025. Avec plusieurs vols par semaine, cette ligne facilite les escapades culturelles ou professionnelles à Londres, une ville qui séduit par sa diversité et son dynamisme.

Dublin : Dès le 1er mai 2025 et jusqu’au 23 octobre 2025, la capitale irlandaise sera accessible. Dublin, avec ses pubs chaleureux, son riche patrimoine historique et sa scène culturelle vibrante, est une destination idéale pour un city-break.

Cork : À compter du 4 juin 2025, Ryanair proposera des vols vers Cork, dans le sud de l’Irlande, jusqu’au 25 octobre 2025. Moins touristique que Dublin, Cork offre des paysages époustouflants, des marchés animés et une porte d’entrée vers la côte sauvage irlandaise.

Bruxelles (Charleroi) : Également à partir de juin 2025, cette ligne permettra de découvrir la capitale belge, connue pour sa Grand-Place, ses musées, ses chocolats et son ambiance cosmopolite. Une option parfaite pour les amateurs de culture et de gastronomie.

Ces nouvelles routes viennent s’ajouter aux destinations existantes comme Marseille, Porto et Marrakech, qui continuent d’attirer de nombreux voyageurs grâce à leur régularité et leurs tarifs abordables.

Une dynamique positive pour l’aéroport de La Rochelle

L’extension du réseau de Ryanair marque une étape importante pour l’aéroport de La Rochelle – Île de Ré en 2025. Jusqu’à récemment, les options internationales depuis cet aéroport étaient limitées, obligeant souvent les habitants à se rendre à Nantes ou Bordeaux pour des vols vers certaines capitales européennes. Avec ces nouvelles lignes, Ryanair rend l’Europe plus accessible directement depuis la Charente-Maritime, stimulant à la fois le tourisme régional et les opportunités économiques.

En 2024, Ryanair avait déjà fait parler d’elle en lançant une ligne saisonnière vers Marrakech, maintenue pour l’hiver 2024 grâce à son succès. Cette liaison, opérée deux fois par semaine (vendredi et dimanche), a démontré l’appétit des voyageurs pour des destinations ensoleillées. La compagnie irlandaise a également reconduit sa ligne vers Cork pour l’été 2025, après une première saison concluante en 2023.

Pourquoi choisir Ryanair depuis La Rochelle en 2025 ?

Ryanair est réputée pour ses tarifs compétitifs, et les nouvelles lignes ne font pas exception. Par exemple, des vols aller-retour vers Porto sont disponibles dès 87 € pour des départs en avril 2025, tandis que Londres peut être atteinte à partir de 113 € aller-retour. Ces prix attractifs, combinés à des vols directs sans escale, rendent les voyages plus accessibles pour tous les budgets.

La compagnie opère à La Rochelle avec une flotte moderne, principalement composée de Boeing 737-800 et 737 MAX 8, garantissant confort et efficacité. De plus, Ryanair poursuit sa transition vers une numérisation complète, avec l’abandon des cartes d’embarquement papier d’ici mai 2025, simplifiant encore l’expérience des passagers.

Un impact touristique et économique

Ces nouvelles lignes devraient dynamiser le tourisme en Charente-Maritime, en attirant davantage de visiteurs européens vers La Rochelle, ses plages, son patrimoine historique et l’Île de Ré. Inversement, elles offrent aux Rochelais une chance d’explorer des destinations variées, des capitales animées aux régions plus authentiques comme Cork. Les liaisons avec Londres et Bruxelles pourraient également favoriser les échanges professionnels, renforçant les liens économiques entre la région et ces hubs majeurs.

Avec ces quatre nouvelles destinations pour 2025, Ryanair confirme son engagement à faire de La Rochelle un hub low-cost incontournable en Nouvelle-Aquitaine. Que vous rêviez d’une escapade urbaine à Londres ou Bruxelles, d’une immersion culturelle à Dublin, ou d’une découverte authentique à Cork, 2025 s’annonce comme une année riche en voyages au départ de La Rochelle. Préparez vos valises et profitez de l’Europe à petit prix !

Partages