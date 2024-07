Corsair élue meilleure compagnie loisir en 2024

Partages

La compagnie aérienne Corsair a obtenu le titre de Meilleure compagnie aérienne loisirs en France aux World Airline Awards de Skytrax 2024.

Cette distinction prestigieuse a été décernée à Corsair par les Skytrax World Airline Awards, un événement annuel qui célèbre l’excellence de l’industrie aérienne à travers le monde. Reconnu comme l’un des classements les plus crédibles et les plus respectés dans l’industrie du transport aérien, les Word Airline Awards sont basés sur les avis et les opinions des passagers du monde entier. La compagnie Corsair a ainsi été saluée pour ses services de qualité, son confort à bord, ainsi que pour son engagement continu à améliorer l’expérience globale de ses clients.

« La présence de Corsair dans ce classement d’envergure internationale est une belle consécration pour la compagnie. Cette distinction traduit l’ensemble des efforts entrepris par la compagnie dans la restructuration de son programme, le renouvellement de sa flotte et la montée en gamme de son produit. Je tiens à remercier l’ensemble des équipes et équipages Corsair qui œuvrent chaque jour pour offrir une expérience de qualité à nos passagers. » Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair

Poursuite de la montée en gamme du produit

Corsair a amorcé le renouvellement de sa flotte avec l’arrivée de 7 A330neo depuis 2021. Avec l’arrivée de 2 A330neo supplémentaire d’ici la fin de l’année 2024, la compagnie aérienne disposera de l’une des flottes les plus jeunes du marché avec une moyenne d’âge de 2 ans et une performance environnementale considérablement améliorée. Les A330neo permettent en effet de réduire de plus de 25% la consommation de carburant et d’émissions de CO2 par siège.

La nouvelle classe Business offre notamment un confort idéal grâce à ses sièges-lits inclinables à 180°, tous en accès direct, dans une cabine très spacieuse dans laquelle l’empreinte sonore est réduite de 60%. Des sièges duo « honey moon » offrent un espace intimiste pour les voyages à deux.

Les offres de divertissement, de connectivité, et de restauration à bord sont également pensées pour offrir aux voyageurs un moment de détente et d’évasion. Le personnel de bord, spécialement formé, veille au confort de chaque client avec une attention personnalisée.

La récente montée en gamme de son produit traduit l’ambition qui anime Corsair depuis plus de 40 ans et qui a été récompensée par ce prix : offrir aux voyageurs une expérience client de grande qualité et toujours en bonne compagnie !

A propos de Corsair

Compagnie aérienne française régulière long courrier, Corsair emploie 1 100 collaborateurs. Elle fait voyager 1,5 million de passagers par an. Corsair opère des vols vers les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique), l’océan Indien (La Réunion, l’île Maurice, Mayotte, Madagascar), l’Afrique (Côte d’Ivoire, Mali, Bénin) et le Canada (Montréal).

Corsair, meilleure compagnie aérienne loisir en 2024 opère depuis Paris/Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes.

