Air France, tail strike à Toronto

Le 21 janvier 2024, un incident spectaculaire mais sans conséquence humaine a marqué l’actualité aéronautique : un Airbus A350-900 d’Air France, immatriculé F-HTYH, a subi un tail strike (impact de queue) lors de son atterrissage à l’aéroport international de Toronto Pearson, au Canada. Cet événement, survenu sur le vol AF356 en provenance de Paris-Charles-de-Gaulle, a poussé la compagnie nationale à réagir rapidement pour évaluer les dégâts, enquêter sur les causes et renforcer ses procédures. Voici un aperçu des mesures prises par Air France suite à cet incident.

Contexte de l’incident

Lors de l’atterrissage sur la piste 24L, l’avion a rebondi au toucher des roues, entraînant un contact bref mais marqué de l’empennage avec la piste. Les pilotes ont alors effectué une remise des gaz, une procédure standard dans ce type de situation, avant de réussir un second atterrissage sans encombre environ 15 minutes plus tard. Si aucun passager n’a été blessé, des inspections post-atterrissage ont révélé des dommages significatifs à la partie inférieure de la queue de l’appareil, notamment des rayures et des déformations visibles.

Air France a qualifié cet incident de « procédure normale » dans un communiqué officiel, précisant que les équipages sont formés et régulièrement entraînés à gérer ce type de manœuvre. Cependant, un tail strike reste un événement sérieux dans l’aviation, pouvant compromettre l’intégrité structurelle de l’avion s’il n’est pas correctement pris en charge.

Mesures immédiates post-incident

Suite à cet événement, Air France a mis en œuvre plusieurs actions concrètes :

Inspection Technique approfondie

Dès son arrivée au poste de stationnement à Toronto, l’Airbus A350 a été soumis à une inspection minutieuse par les équipes techniques locales, en coordination avec les ingénieurs d’Air France. L’objectif était d’évaluer l’étendue des dégâts sur la structure de la queue, notamment sur la section pressurisée et les composants critiques comme le stabilisateur horizontal. L’appareil a été temporairement retiré du service pour des réparations, bien que la durée exacte de son immobilisation n’ait pas été précisée publiquement. Coopération avec les Autorités

L’incident a été signalé aux autorités compétentes, notamment au Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) français et à son équivalent canadien, le Transportation Safety Board (TSB). Ces organismes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes du tail strike. Air France s’est engagé à collaborer pleinement, fournissant les données des boîtes noires (enregistreur de vol et enregistreur vocal du cockpit) pour analyse. Gestion des Passagers

Les passagers du vol AF356 ont été pris en charge à leur arrivée à Toronto. Air France a assuré qu’aucune perturbation majeure n’a affecté leur voyage, le second atterrissage s’étant déroulé sans problème. La compagnie a également communiqué auprès d’eux pour expliquer la situation, soulignant que la sécurité restait la priorité absolue.

Tail strike Air France, enquête et analyse des causes

Bien que les conclusions définitives de l’enquête ne soient pas encore disponibles à ce jour, le 28 février 2025, plusieurs hypothèses circulent. Les conditions météorologiques à Toronto étaient clémentes au moment de l’incident, excluant a priori des facteurs comme des vents violents ou des cisaillements. L’attention se porte donc sur d’éventuelles erreurs de pilotage ou des facteurs techniques, tels qu’un flare (arrondi) trop prononcé ou une approche instable. Certains experts suggèrent qu’un rebond initial mal géré aurait pu accentuer l’angle d’incidence, provoquant le contact de la queue avec le sol.

Air France a indiqué que ses pilotes, bien qu’expérimentés, suivraient une revue des procédures d’atterrissage pour ce type d’appareil. L’Airbus A350, avec sa longueur importante (66,8 mètres), est particulièrement sensible aux tail strikes si l’angle d’inclinaison dépasse les marges prévues lors de l’atterrissage ou de la remise des gaz.

Tail strike, renforcement des procédures et prévention chez Air France

En réponse à ce tail strike, Air France a pris des mesures proactives pour éviter qu’un tel événement ne se reproduise :

Formation Renforcée des Pilotes

La compagnie a annoncé une révision des sessions de formation sur simulateur, avec un accent particulier sur la gestion des approches instables et des remises des gaz. Ces entraînements incluront des scénarios spécifiques aux gros porteurs comme l’A350, où la marge entre un atterrissage réussi et un tail strike est plus étroite. Amélioration des Systèmes d’Alerte

Bien que l’A350 soit équipé de technologies avancées, comme des systèmes de détection d’angle d’attaque et d’incidence, Air France collabore avec Airbus pour vérifier leur efficacité lors des phases critiques du vol. Une mise à jour logicielle ou un recalibrage des alarmes pourrait être envisagé pour alerter les pilotes plus tôt en cas de risque. Communication Interne

Un retour d’expérience a été partagé avec l’ensemble des équipages d’Air France pour sensibiliser aux facteurs ayant conduit à cet incident. Cette démarche vise à renforcer la culture de sécurité au sein de la compagnie.

Impact et perspectives

Cet incident, bien que sans gravité humaine, rappelle l’importance d’une vigilance constante dans l’aviation commerciale. Pour Air France, il s’agit aussi d’un enjeu de réputation, alors que la compagnie investit massivement dans la modernisation de sa flotte et de ses services. L’immobilisation temporaire de l’appareil F-HTYH a pu entraîner des ajustements dans la programmation des vols, mais aucune annulation majeure n’a été signalée.

Air France a réagi avec diligence face à ce tail strike, combinant une réponse opérationnelle immédiate et des mesures préventives à plus long terme. Alors que l’enquête suit son cours, la compagnie continue de placer la sécurité au cœur de ses priorités, un engagement essentiel pour maintenir la confiance de ses millions de passagers annuels.