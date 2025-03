Air France – KLM et TAP : un partenariat stratégique en vue ?

Partages

Depuis plusieurs mois, le groupe Air France – KLM affiche un intérêt marqué pour TAP Air Portugal, la compagnie aérienne nationale portugaise, dans le cadre de son processus de privatisation lancé par le gouvernement portugais. Le 28 février 2025, lors de la visite officielle du président français Emmanuel Macron au Portugal, le PDG d’Air France – KLM, Ben Smith, a réaffirmé cette ambition, déclarant que le groupe était prêt à présenter un projet de partenariat avec la TAP concret pour participer à cette opération. Cette annonce relance les spéculations sur un « deal » qui pourrait redessiner la carte des alliances aériennes en Europe et renforcer la présence d’Air France – KLM dans des marchés stratégiques.

Un contexte favorable à la consolidation

Le secteur aérien européen est en pleine phase de consolidation, les grandes compagnies cherchant à renforcer leurs positions face à une concurrence accrue et à des coûts opérationnels en hausse. TAP Air Portugal, détenue à 72,5 % par l’État portugais depuis une renationalisation en 2020, est vue comme une opportunité unique. Après des années de difficultés financières, amplifiées par la pandémie, la compagnie a renoué avec des résultats positifs en 2022 et 2023, grâce à un plan de restructuration drastique. Aujourd’hui, le gouvernement portugais, dirigé par le Premier ministre Luís Montenegro, souhaite privatiser tout ou partie de TAP en 2025, une décision qui attire l’attention des trois principaux groupes européens : Air France – KLM, Lufthansa et IAG (propriétaire de British Airways et Iberia).

Air France – KLM considère le Portugal comme un « marché stratégique ». Ben Smith a souligné l’attractivité du hub de Lisbonne, idéalement positionné pour desservir l’Amérique du Sud – notamment le Brésil, avec 11 destinations directes – ainsi que l’Afrique lusophone et l’Amérique du Nord. Une intégration de TAP permettrait au groupe franco-néerlandais de passer de 21 % à 29 % de part de marché sur les vols entre l’Europe et l’Amérique latine, selon les données de Diio, surpassant ainsi ses concurrents directs.

Partenariat Air France – KLM et TAP, une offre flexible et collaborative

Contrairement à une approche initiale qui semblait viser une acquisition totale, Air France – KLM se montre désormais ouvert à plusieurs scénarios, y compris l’achat d’une participation minoritaire. Cette flexibilité reflète les incertitudes politiques au Portugal, où le Parlement, dominé par une opposition socialiste hostile à une vente majoritaire, doit approuver la privatisation. Lors de sa déclaration, Ben Smith a insisté sur la volonté du groupe de « maintenir et développer la marque forte de TAP » tout en valorisant son hub de Lisbonne. Il a également promis d’investir dans l’économie locale et de renforcer la connectivité des villes secondaires portugaises, comme Porto, répondant ainsi aux préoccupations nationales.

Un autre axe de coopération évoqué récemment concerne les carburants d’aviation durables (SAF). Le 28 janvier 2025, Air France – KLM a annoncé explorer des partenariats avec des acteurs portugais pour développer l’utilisation de SAF, un domaine où TAP accuse un retard notable. Avec une incorporation de 80 000 tonnes de SAF en 2023 (1 % de son carburant total), Air France-KLM pourrait apporter son expertise à TAP, renforçant ainsi les synergies potentielles entre les deux compagnies.

Une concurrence féroce

Air France – KLM n’est pas seul dans la course. Lufthansa, membre de Star Alliance comme TAP, pourrait faciliter une transition en douceur grâce à leur alliance commune, tout en visant un renforcement de son propre accès à l’Afrique et à l’Amérique latine. IAG, de son côté, mise sur la proximité culturelle et géographique avec le Portugal via Iberia, qui domine déjà les liaisons Europe-Amérique latine avec une part de marché significative. Les deux concurrents auraient également rencontré le gouvernement portugais, et Lufthansa envisagerait une prise de participation minoritaire de 19,9 % pour contourner les exigences de la Commission européenne.

La Commission, justement, représente un obstacle potentiel. Soucieuse d’éviter une concentration excessive dans le secteur, elle a déjà bloqué des fusions par le passé (comme celle d’IAG avec Air Europa en août 2024). Toute proposition d’Air France – KLM devra donc être soigneusement calibrée pour répondre aux exigences antitrust, notamment en préservant la concurrence sur les routes transatlantiques.

Les enjeux pour TAP et Air France – KLM

Pour TAP, un partenariat avec Air France – KLM offrirait une intégration au sein de l’alliance SkyTeam, contrastant avec son appartenance actuelle à Star Alliance. Cela pourrait élargir son réseau via les partenaires d’Air France – KLM, comme Delta Air Lines, et renforcer sa résilience dans un marché volatile. La compagnie bénéficierait également de l’expertise opérationnelle et technologique du groupe franco-néerlandais, notamment dans la gestion des hubs et la durabilité.

Pour Air France – KLM, l’opération s’inscrit dans une stratégie de croissance postpandémie. Après avoir remboursé l’intégralité de ses aides d’État françaises en 2023 et investi dans SAS (près de 20 % de participation), le groupe cherche à diversifier ses hubs européens. Lisbonne viendrait compléter Paris-CDG et Amsterdam-Schiphol, offrant une porte d’entrée méridionale vers des marchés en expansion.

Partenariat Air France – KLM et TAP, vers une issue en 2025 ?

Malgré l’enthousiasme d’Air France – KLM, le calendrier reste incertain. La crise politique portugaise de fin 2023, marquée par la démission du Premier ministre António Costa, avait déjà repoussé le processus de 9 à 12 mois. Désormais, le gouvernement actuel finalise ses consultations avec les prétendants pour définir les contours de la privatisation – partielle ou totale – avant de lancer les appels d’offres officiels. Les déclarations de Macron, qui a évoqué une volonté de « marier Air France et TAP de manière innovante », suggèrent un soutien politique français à ce projet, mais la balle reste dans le camp de Lisbonne.

Le potentiel « deal » entre Air France – KLM et TAP Air Portugal pourrait transformer le paysage aérien européen, offrant au groupe franco-néerlandais une position dominante sur les liaisons transatlantiques tout en préservant l’identité d’une compagnie historique. Reste à savoir si cet ambitieux projet surmontera les obstacles politiques, réglementaires et concurrentiels. Une chose est sûre : 2025 sera une année décisive pour TAP et ses prétendants, avec Air France – KLM prêt à jouer un rôle de premier plan.