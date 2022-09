Air France veut acheter TAP Air Portugal

Partages

Le gouvernement portugais cherche à accélérer la privatisation de TAP Air Portugal. Lufthansa et Air France-KLM sont en tête pour prendre le relais. La compagnie aérienne portugaise devrait devenir privée deux ans après sa nationalisation.

Lufthansa et Air France-KLM à la tête du rachat de TAP

Après s’être disputé le contrôle d’un autre transporteur européen, ITA Airways, Lufthansa et Air France-KLM s’apprêtent à s’affronter pour le rachat de la compagnie aérienne nationale portugaise TAP Air Portugal.

Le ministre portugais de l’Infrastructure, Pedro Nuno Santos, n’a pas encore précisé le montant de la participation. Il cherche à accélérer la vente pour un achèvement au cours du premier semestre 2023. Le gouvernement envisage de vendre au moins la moitié de la compagnie aérienne, certains responsables recherchant une vente complète un peu plus de deux ans après la renationalisation de TAP.

Le groupe Lufthansa souhaiterait le moins d’implication nationale possible, une approche qui a finalement conduit le gouvernement italien à favoriser l’offre ITA Airways d’Air France-KLM , qui offrait à l’État une part plus importante de 45%. Cependant, Lufthansa et TAP font tous deux partie de Star Alliance, ce qui pourrait jouer en faveur du transporteur allemand.

Nationalisation de courte durée

Le gouvernement portugais a renationalisé la compagnie aérienne en juin 2020. Auparavant, Lufthansa était intéressée par l’acquisition de la participation de Neeleman et avait entamé des négociations en 2019, mais n’a pas été en mesure d’agir face à la pandémie.

Le gouvernement a finalement acquis une participation de 92% dans TAP. Cependant, il y a environ un an, il envisageait de vendre une participation minoritaire, Lufthansa et Air France-KLM étant en lice. À cette époque, les deux groupes aériens n’étaient pas en mesure d’investir car les réglementations de l’Union européenne (UE) relatives aux bénéficiaires d’aides d’État les en empêchaient, ce qui n’est plus le cas.

IAG hors course

International Airlines Group (IAG), qui possède entre autres British Airways, Iberia et Aer Lingus, serait très intéressé à prendre la relève de TAP mais risque de se le voir refuser en raison des réglementations antitrust.

Le transporteur espagnol Iberia est un concurrent direct de TAP Air Portugal sur les marchés ibérique et sud-américain, tandis que la propriété par IAG de la compagnie aérienne espagnole Air Europa ajouterait aux complications.

Comme la plupart des transporteurs dans le monde, TAP a subi de lourdes pertes pendant la pandémie alors que les vols de passagers se sont arrêtés. Le transporteur a reçu une énorme aide financière de 2,65 milliards d’euros de la Commission européenne l’année dernière pour rester à flot et soutenir sa restructuration.