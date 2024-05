Air France, programme hiver 2024 – 2025

Partages

La compagnie aérienne Air France annonce des ajouts à sa programmation hiver 2024 – 2025. Parmi les nouveautés de nouvelles liaisons au départ de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle vers Salvador (Brésil), Malé (Maldives) et Kiruna (Suède).

Les vols vers Salvador (État de Bahia, Brésil) seront opérés trois fois par semaine (les lundis, jeudis et samedis) à partir du 28 octobre 2024. Les vols seront opérés par des avions Airbus A350-900 équipés de 324 sièges (34 en Business, 24 en Premium Economy et 266 en Économie).

Malé (Maldives) sera desservie avec jusqu’à 2 vols par semaine (les vendredis et dimanches) opérés par des Airbus A350-900 équipés de 292 sièges pendant la période des vacances d’hiver, du 20 décembre 2024 au 5 janvier 2025.

Après Rovaniemi (Finlande), Kittilä (Finlande), Tromsø (Norvège) et Narvik Lofoten (Norvège, opéré uniquement en été), Kiruna sera la 5ème destination d’Air France en Laponie.

La compagnie aérienne étend également ses services vers Denver et Phoenix aux États-Unis.

Le programme hiver 2024 – 2025 de la compagnie aérienne Air France sera un des plus dense depuis de nombreuses années et le plus important depuis la crise du Covid19 qui avait fortement impacté le transport aérien mondial.

