Norse Atlantic et revenus en hausse

Partages

Norse Atlantic Airways, compagnie low-cost long-courrier, a augmenté ses revenus à 78,2 millions de dollars au premier trimestre 2024. La compagnie aérienne cherche à terminer 2024 avec un bénéfice net avec des mesures de réduction des coûts ainsi que des initiatives en matière de revenus.

Vols charters

Au premier trimestre 2024, les dirigeants de la compagnie aérienne, dont Bjorn Tore Larsen, fondateur et PDG de Norse Atlantic, se sont concentrés sur la recherche de moyens de générer des revenus sur les vols non réguliers, ce qui inclut l’affrètement de ses avions à d’autres compagnies aériennes et/ou des vols charters. Selon Larsen, cet hiver la compagnie aérienne a mis l’accent sur les destinations de vacances et les charters.

Publicités

Il a indiqué :

Norse Atlantic a géré un nombre record de 107 vols charters au cours du trimestre. Nous affinerons encore cette stratégie pour l’hiver prochain, avec plusieurs contrats à plus long terme sécurisés ou en cours de négociation. Bjorn Tore Larsen

En conséquence, la compagnie aérienne a réalisé un chiffre d’affaires de 78,2 millions de dollars au cours de la période. Néanmoins, la perte d’exploitation du transporteur long-courrier à bas prix s’est élevée à 53,4 millions de dollars. C’est cependant une amélioration par rapport à la perte d’exploitation du premier trimestre 2023 de 62,5 millions de dollars. La perte nette s’est élevée à 62,8 millions de dollars, une fois de plus une amélioration d’une année sur l’autre. Cependant, son solde de trésorerie s’est détérioré au cours de la période d’un an, Norse Atlantic terminant le premier trimestre 2023 avec 42 millions de dollars, tandis qu’à la fin du premier trimestre 2024, les liquidités du transporteur mesuraient 33,2 millions de dollars.

Norse Atlantic, cash-flow opérationnel positif et revenus en hausse

Anders Jomaas, directeur financier de Norse Atlantic, a expliqué que le flux de trésorerie opérationnel de la compagnie aérienne était positif, s’élevant à 3,1 millions de dollars au premier trimestre 2024. L’année dernière, il était de -20,7 millions de dollars. Cependant, en raison des flux de trésorerie d’investissement et de financement, tous deux négatifs de 8,8 millions de dollars et de 15,2 millions de dollars, le transporteur a perdu 20,6 millions de dollars de liquidités disponibles au cours de la période de trois mois.

Pour améliorer sa liquidité, Norse Atlantic a conclu une facilité de crédit renouvelable de 20 millions de dollars auprès de ses actionnaires. En conséquence, Jomaas a fait remarquer que cela constituerait un tampon pour la compagnie aérienne pendant une période mouvementée où le transporteur prévoit d’intensifier ses opérations au cours de la prochaine saison estivale.

Le directeur financier a également expliqué que même si ses capitaux propres, représentant le montant qui serait restitué aux propriétaires ou aux actionnaires en cas de liquidation, s’élevaient à un montant négatif de 146,4 millions de dollars, ils comprenaient des coûts comptables de location globaux hors trésorerie de 149 millions de dollars.

Anders Jomaas a indiqué :

Vous devez également prendre en considération la valeur actuelle nette positive des conditions de location avantageuses, qui place les capitaux propres ajustés en valeur dans le paysage positif. Anders Jomaas

Focus sur la saison estivale

Au cours du trimestre, la compagnie aérienne a opéré 207 vols supplémentaires sur un an, transportant 201 462 passagers avec un taux de remplissage moyen de 73 %. Au premier trimestre 2023, son coefficient d’occupation moyen était de 54 %. La compagnie aérienne a exploité 11 avions au premier trimestre 2024, et quatre Boeing 787 supplémentaires ont été sous-loués à d’autres parties.

Larsen a indiqué que la stratégie de Norse Atlantic évolue quotidiennement, ajoutant que la compagnie aérienne a deux saisons. Pendant l’été, la compagnie aérienne recourt à des opérations « normales », vendant des billets sur des vols réguliers depuis/vers des destinations populaires en Europe, aux États-Unis et dans d’autres régions.

Il a commenté :

Nous constatons que nous avons fait évoluer le réseau vers un réseau qui est désormais en train de mûrir et qui obtient plus de traction et des taux de remplissage plus élevés. Bjorn Tore Larsen

Pendant l’hiver Norse Atlantic devient davantage une compagnie aérienne charter, assurant certaines liaisons régulières, en particulier vers des destinations ensoleillées. Ces produits sont devenus très populaires, ce qui constitue une tendance encourageante selon le PDG.

Néanmoins, une « bonne partie » de son activité pendant les mois les plus froids de l’hémisphère nord consiste à affréter des avions à d’autres compagnies aériennes, voyagistes, opérateurs de croisière ou d’autres organisations. Selon Larsen, les vols réguliers au cours de l’hiver se sont bien comportés, et l’exécutif a constaté de bonnes ventes sur ces routes, ce qui rend Norse Atlantic optimiste quant à ses perspectives d’avenir. En outre, le côté charter a pris un très bon départ, la compagnie aérienne ayant déjà vendu plus de vols charters au cours de l’hiver prochain qu’au cours de l’hiver dernier.

Norse Atlantic, revenus en hausse et rentabilité en année pleine

Le PDG a déclaré que Norse Atlantic continue de se concentrer sur la réduction de ses coûts. C’est un des axes de Norse Atlantic pour améliorer ses revenus. La compagnie aérienne a réussi à réduire son coût par siège-kilomètre disponible (CASK) de 0,95 $ à 0,67 $, Larsen ajoutant qu’elle bénéficie d’un « avantage de coût durable » par rapport à ses concurrents sur le marché transatlantique. De plus, ses dépenses en capital sont les plus faibles pour les avions dont elle dispose, la compagnie aérienne disposant d’une flotte de 15 Boeing 787.

Le coût est un domaine sur lequel vous ne pouvez pas cesser de vous concentrer, vous devez être attentif chaque jour. Nous recherchons des moyens de devenir plus efficaces, ce qui implique des investissements assez importants dans une technologie qui donnent un retour sur investissement très rapide, à la fois en termes de réduction des coûts et en termes de revenus. Bjorn Tore Larsen

C’est pourquoi Larsen estime que la société vise à devenir une compagnie aérienne rentable d’ici la fin de l’année. Même si elle n’a pas réussi à devenir rentable en 2023, la compagnie aérienne à bas prix a connu quelques trimestres positifs, notamment au troisième trimestre 2023, où la compagnie aérienne a réalisé un bénéfice net de 1,6 million de dollars. Néanmoins, sa perte nette pour l’ensemble de l’année 2023 était de 168,6 millions de dollars.

L’un des principaux avantages de Norse Atlantic réside dans ses conditions de location avantageuses. La compagnie low-cost, qui a opéré son premier vol en juin 2022, a indiqué que la durée moyenne restante de ses contrats de location d’avions est supérieure à dix ans, avec des échéances échelonnées jusqu’à fin 2038.

Les contrats de location d’avions ne comportent aucune augmentation de prix ni ajustement inflationniste pendant la durée du bail. Ces conditions de location fixes sont très avantageuses par rapport aux tarifs actuels du marché pour ce type d’avion et constituent un avantage notable par rapport aux tarifs en vigueur sur le marché pour des avions similaires. Bjorn Tore Larsen

En avril et mai 2024, le transporteur avait programmé respectivement 75 et 100 vols hebdomadaires, en juin, juillet et août, le transporteur prévoit d’exploiter 146 itinéraires hebdomadaires aller simple sur ses deux certificats d’exploitation aérienne en Norvège et Le Royaume-Uni.

Avec cette hausse de revenus Norse Atlantic semble être sur la bonne voie pour enfin être bénéficiaire en 2024.