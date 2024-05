IAG réduit ses pertes

Partages

La société mère de British Airways, IAG, a réduit ses pertes nettes au premier trimestre grâce à la demande croissante. L’annonce a été faite vendredi le groupe aérien britannique.

Les pertes de IAG après impôts sont de 4 millions d’euros au cours des trois premiers mois de 2024. C’est une forte baisse par rapport aux 87 millions d’euros un an plus tôt, a indiqué le conglomérat aéronautique dans un communiqué de résultats.

IAG, qui possède également la compagnie espagnole Iberia, a ajouté que ses ventes avaient bondi de 9,2% à 6,4 milliards d’euros au cours de la période considérée.

Dans son communiqué le groupe aéronautique a indiqué :

La forte demande de voyages a contribué à réaliser un très bon premier trimestre et nous sommes bien positionnés pour l’été. IAG

Les compagnies aériennes ont tendance à enregistrer des pertes au cours des trois premiers mois de l’année en raison de l’hiver dans l’hémisphère nord. C’est généralement une période plus calme que la saison estivale où la demande est la plus élevée.

Le géant de l’aviation, coté à Londres, IAG, a enregistré des bénéfices annuels depuis 2022 suite à la reprise du transport aérien après la levée des restrictions liées au Covid.

IAG est née de la fusion en 2011 de British Airways et d’Iberia et s’est depuis élargie pour inclure également Aer Lingus, Level et Vueling.