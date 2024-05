Wizz Air fête ses 20 ans

Partages

La compagnie aérienne européenne à bas prix Wizz Air célèbre ses 20 ans. Elle a servi plus de 400 millions de passagers au cours des deux dernières décennies.

Le premier vol de Wizz Air il y à 20 ans

Le 19 mai 2004 marque un jour important pour Wizz Air. Ce jour la compagnie aérienne à bas prix a décollé pour son vol inaugural de l’aéroport de Katowice en Pologne vers l’aéroport de Londres Luton. Depuis ce vol inaugural, la compagnie aérienne a étendu sa flotte d’un seul Airbus A320 à une flotte de 211 avions. Wizz Air dessert à ce jour 200 destinations dans 53 pays.

Fondée par József Váradi et six autres hommes d’affaires, Wizz Air avait pour objectif dès le départ d’adopter le modèle low-cost. La compagnie aérienne s’est initialement concentrée sur le marché émergent des transporteurs à bas prix en Europe centrale et orientale. Avec son siège social à Budapest, Wizz Air s’est rapidement imposée comme l’une des principales compagnies aériennes dans la région.

Après seulement quatre années d’exploitation, Wizz Air a transporté plus de 10 millions de passagers. En 2015, la compagnie aérienne est entrée en bourse à la Bourse de Londres. En 2017, la compagnie aérienne avait ouvert une nouvelle branche low-cost au Royaume-Uni, Wizz Air UK, avec son bureau à l’aéroport de Londres Luton (LTN).

Aujourd’hui, la compagnie aérienne a étendu sa présence au-delà de l’Europe, desservant des destinations en Afrique, au Moyen-Orient et dans des pays et régions d’Asie-Pacifique tels que les Maldives, le Kirghizistan et le Kazakhstan. En réfléchissant à la croissance de la compagnie aérienne, le PDG de Wizz Air, József Váradi, a déclaré :

J’exprime ma plus grande gratitude à chacun d’entre vous pour votre soutien continu et votre engagement incessant au cours des deux dernières décennies. Ensemble, nous avons changé le monde et obtenu un succès remarquable. Merci ! Nos yeux sont désormais tournés vers les 20 prochaines années. József Váradi

500 avions d’ici 2030

Tournée vers les 20 prochaines années, Wizz Air a des projets ambitieux pour étendre sa flotte d’avions à 500 d’ici 2030. Actuellement, la compagnie aérienne à bas prix possède 211 avions, avec un âge moyen de 4,4 ans. La flotte comprend 165 Airbus A321, 45 Airbus A320 et un seul gros-porteur Airbus A330.

L’Airbus A321 est devenu un avion incontournable de la flotte de la compagnie aérienne, représentant plus de 50 % de sa flotte. La compagnie aérienne a réitéré que l’Airbus A321 continuera d’être l’élément clé de la stratégie de Wizz Air. Yvonne Moynihan, directrice générale et ESG de Wizz Air, a déclaré :

Pendant le COVID, nous avons investi dans l’A321neo, qui est le plus efficace en termes de rayon d’action et de capacités par rapport aux autres avions. L’A321neo représente désormais plus de 50 % de notre flotte, apportant une consommation de carburant réduite, un bruit réduit et une meilleure efficacité. Cela a été la clé de notre stratégie. Yvonne Moynihan

