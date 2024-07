Accord SAS et Air France – KLM

Partages

Scandinavie Airlines (SAS) a signé un accord de partage de code avec Air France – KLM avant son intégration dans SkyTeam en septembre.

Selon les termes de l’accord, les clients d’Air France et de KLM auront accès à 33 destinations en Europe du Nord via les hubs de SAS à Copenhague, Oslo et Stockholm. Les clients SAS auront accès à 33 destinations européennes via les hubs d’Air France et de KLM à Paris et Amsterdam. De plus, un accord interligne couvre le réseau européen d’Air France, KLM et SAS.

Angus Clarke, directeur commercial d’Air France – KLM, a déclaré :

Ces accords marquent une étape importante vers une coopération commerciale étroite entre Air France, KLM et SAS. En connectant nos réseaux et nos hubs, nos clients bénéficieront d’un large éventail de destinations européennes et de services de haute qualité. Nous sommes impatients de développer davantage cette relation et de renforcer notre position dans la région scandinave. Angus Clarke

Air France et KLM opèrent jusqu’à 200 vols hebdomadaires entre leurs hubs, l’aéroport de Paris Charles de Gaulle (CDG) et l’aéroport d’Amsterdam Schiphol (AMS), et les hubs de SAS à Copenhague, Oslo et Stockholm. SAS exploite actuellement jusqu’à 44 vols hebdomadaires vers CDG au départ de Copenhague, Oslo et Stockholm, et 65 vers Amsterdam.

Le partage de code intervient alors qu’Air France – KLM, membre de SkyTeam, s’apprête à prendre une participation de 19,9 % dans SAS dans le cadre du processus de restructuration en cours du transporteur scandinave. SAS quittera également Star Alliance le 31 août et rejoindra SkyTeam le lendemain.

SAS a déposé son bilan aux États-Unis en 2022 et prévoit de finaliser la restructuration cet été. Le projet a reçu l’approbation d’un tribunal américain en mars et la société mère SAS AB a depuis demandé une réorganisation de l’entreprise en Suède dans le cadre du processus. Une audience en Suède devrait avoir lieu au cours de la semaine du 15 juillet 2024.

Le 28 juin, la Commission européenne a également approuvé la restructuration, affirmant que la participation du Danemark et de la Suède était conforme aux règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Dans son communiqué la compagnie aérienne SAS indiquait :

Cette approbation marque une autre étape importante pour SAS dans son plan de transformation et dans la procédure de restructuration en cours. SAS