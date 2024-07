Partages

Une hôtesse de l’air d’Emirates irlandaise risque d’être emprisonnée à Dubai après avoir été accusée de tentative de suicide. La tentative a eu lieu après qu’elle ait été battue et torturée par son mari sud-africain. Ce dernier a été relâché par la police.

Tori Towey, 28 ans, de Boyle dans le comté de Roscommon, en Irlande, est désormais coincée à Dubaï, incapable de rentrer chez elle après que les autorités locales lui ont imposé une interdiction de voyager. Pendant ce temps les procureurs poursuivent des accusations de consommation d’alcool et de suicide, ce qui est toujours classé comme un crime selon le code pénal des Émirats Arabes Unis.

L’hôtesse de l’air emprisonnée à Dubaï est désormais aidée par le groupe de campagne Detained in Dubai, qui aide les expatriés et les touristes pris dans le déroutant réseau juridique de Dubaï. Radha Stirling, PDG de Detained in Dubai, a appelé les procureurs à abandonner les charges retenues et à laisser Tori rentrer chez elle afin qu’elle puisse être avec sa famille.

L’hôtesse de l’air irlandaise a déménagé à Dubaï en avril 2023 lorsqu’elle a décroché un emploi chez Emirates et est rapidement tombée amoureuse d’un collègue sud-africain. Après une histoire d’amour éclair, le couple s’est marié, mais il n’a pas fallu longtemps pour que la relation se détériore.

Les choses ont commencé à se gâter après une soirée au McCaffreys Pub, un endroit populaire pour une sortie nocturne. Le mari de Tori a dû y être retenu par le personnel de sécurité après avoir commencé à faire des « ravages ».

La police a été appelée, mais le mari de Tori a simplement été renvoyé chez lui sans autre intervention. Tori a reçu l’ordre de rentrer chez elle avec lui.

Une fois rentrés à la maison, le mari de Tori aurait commencé à la battre brutalement, à lui donner des coups de pied et à la mordre, à la menacer avec un couteau et à lui claquer le bras à plusieurs reprises contre la porte de la salle de bain pour tenter de la briser.

Stirling indique que le mari de Tori a menacé de la tuer et a déchiré leurs deux passeports avant que les voisins ne viennent à la rescousse et emmènent Tori à l’hôpital.

Tori a déposé une plainte à la police contre son mari et Emirates lui a accordé un congé pour lui permettre de se rétablir. Pendant ce temps, Tori est allée remplacer son passeport mais a découvert qu’elle avait été frappée d’une interdiction de voyager.

Tori a tenté de rentrer chez elle en Irlande mais n’a pas pu partir, elle est finalement rentrée chez son mari. Les premiers jours ont été paisibles mais après avoir bu du vin, le mari de Tori l’a soudainement accusée d’avoir une liaison.

Craignant qu’il ne la tue, Tori a couru aux toilettes et a tenté de se suicider. La prochaine chose dont elle se souvient, c’est de s’être réveillée dans une ambulance.

Mais au lieu de l’emmener à l’hôpital, Tori a été transportée au tristement célèbre commissariat d’Al Barsha où elle a été détenue pendant plusieurs heures. Depuis, elle a été accusée de consommation d’alcool et de tentative de suicide. Son cas doit être entendu au tribunal le 18 juillet.

Radha Stirling a déclaré :

L’expérience de Tori est tout simplement tragique et, franchement, elle a de la chance d’être en vie. Il est étonnant que les autorités ne soient pas intervenues pour protéger Tori, étant donné l’état dans lequel se trouvait son corps lorsqu’elle a été hospitalisée pour la première fois. Radha Stirling

Radha Stirling a ajouté :

Emirates Airlines, l’ambassade d’Irlande et les services médicaux et policiers des Émirats arabes unis auraient certainement pu faire davantage pour aider Tori. Pire encore, les autorités de Dubaï lui ont interdit de voyager et l’ont gardée dans le pays alors qu’elle tentait de s’enfuir. Ils l’ont mise dans une situation désespérée, l’amenant à tenter de se suicider pour échapper à la menace imminente d’une agression et probablement d’un meurtre. Radha Stirling

La famille de Tori espère qu’en rendant publique son histoire, les autorités de Dubaï se plieront aux pressions internationales, abandonneront les charges retenues contre elle et lui permettront de rentrer chez elle.

L’ambassade d’Irlande fournit désormais une assistance consulaire et les responsables ont trouvé un avocat pour Tori après une intervention politique de haut niveau.

En 2020, un membre d’équipage britannique d’Emirates a été détenu pendant des mois à Dubaï après avoir été accusé de possession de cannabis. Derrin Crawford a été arrêté après avoir eu un rendez-vous avec une nouvelle connaissance et être retourné à son appartement qui a ensuite été perquisitionné par la police.

À l’époque, Detained in Dubai avait déclaré que Derrin se trouvait tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment.

Les médias locaux des Émirats arabes unis n’ont évidemment pas rapporté le calvaire de Tori, hôtesse de l’air emprisonnée à Dubaï …