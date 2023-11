SAS et Air France – KLM, ça avance…

Partages

SAS reste sur la bonne voie pour sortir du chapitre 11 de la protection contre les faillites au cours de l’année 2024. Un tribunal américain a approuvé un investissement de 1,2 milliard de dollars provenant d’un consortium dirigé par le groupe franco-hollandais Air France – KLM pour sauver SAS.

Le tribunal américain des faillites de New York a autorisé l’opération d’investissement du groupe. En plus du groupe Air France – KLM on retrouve la société de capital-investissement Castlelake et le gouvernement danois.

L’investissement prend la forme de 475 millions de dollars de capitaux propres et de 725 millions de dollars de dette convertible.

Le tribunal a également conclu un accord de crédit financier de 500 millions de dollars avec Castlelake comme passerelle vers la sortie finale du chapitre 11.

SAS vise désormais à obtenir l’approbation définitive du tribunal pour la sortie de la protection du Chapitre 11 début 2024. Par la suite elle souhaite obtenir les approbations réglementaires et la mise en œuvre d’une réorganisation de l’entreprise suédoise.

La compagnie aérienne a déposé une demande de mise en faillite en juillet 2022. Elle avait pour but de permettre une restructuration financière dans le cadre d’un programme appelé SAS Forward après avoir averti qu’une grève de 1 000 pilotes avait mis son avenir en danger.

En réponse à la dernière annonce du tribunal, le président et directeur général de SAS, Anko van der Werff, a déclaré :

L’accord d’investissement qui a été approuvé par le tribunal aujourd’hui est une étape clé de notre plan SAS Forward, et il montre que nos nouveaux investisseurs croient en SAS et notre potentiel pour rester à l’avant-garde de l’industrie aérienne pour les années à venir. Anko van der Werff

L’accord avec le groupe Air France – KLM verra SAS quitter Star Alliance et rejoindre son rival SkyTeam.

