City Airlines, nouvelle compagnie et recrutements

City Airlines, la dernière compagnie aérienne fondée par le groupe Lufthansa, a commencé les préparatifs pour son lancement prévu pour l’été 2024. La compagnie aérienne a commencé le recrutement de pilotes et de personnel de cabine qui débuteront en 2024. City Airlines espère embaucher jusqu’à 200 membres d’équipage pour son entrée en service.

Nouvelle campagne de recrutement

City Airlines a déclaré que la compagnie aérienne recherchait des pilotes anglophones. La compagnie aérienne a également indiqué que les transferts au sein du groupe Lufthansa étaient encouragés. Le directeur de l’exploitation de City Airlines, Jens Fehlinger, a parlé de la nouvelle campagne en déclarant :

Nous nous lançons et créons des perspectives pour des nouveaux collègues expérimentés avec des conditions de travail attrayantes en Allemagne. Nos futurs passagers peuvent s’attendre à une équipe dévouée et à une expérience de vol avec la qualité bien connue de Lufthansa sur leurs vols avec City Airlines. Jens Fehlinger

La compagnie aérienne prévoit de commencer ses opérations avec l’Airbus A319, les membres d’équipage commenceront donc leur formation sur cet avion. City Airlines espère commencer à former ses nouvelles recrues début 2024 afin de les préparer au lancement de la compagnie aérienne cet été.

Dernière filiale de Lufthansa

City Airlines est la dernière compagnie aérienne fondée au sein du groupe Lufthansa. Le groupe comprend également Lufthansa, Eurowings, SWISS, Austrian Airlines et plusieurs autres filiales. Cependant, le groupe Lufthansa a créé City Airlines pour combler plusieurs petites lacunes dans son réseau de routes actuel. La compagnie aérienne a été créée pour avoir deux hubs à Munich et Francfort. Elle prévoit d’exploiter principalement des avions à fuselage étroit à partir de ces bases et de desservir des marchés que sa filiale Lufthansa CityLine ne peut pas desservir.

City Airlines a été fondée à l’été 2022 et a été dévoilée par le groupe Lufthansa en mars 2023. Elle a reçu son certificat de transporteur aérien en juin 2023 du Luftfahrt-Bundesamt.

La compagnie aérienne n’exploite actuellement qu’un seul avion, un Airbus A319. L’avion, immatriculé D-AILX, a été initialement livré à Lufthansa en 1998. Il a été transféré à Lufthansa CityLine en mai 2023, mais City Airlines a pris livraison de l’avion peu de temps après.

Cependant, la compagnie aérienne évalue également la possibilité d’ajouter d’autres types d’avions à sa flotte, notamment des Airbus A220 ou des Embraer E2. Cela est dû au fait que la compagnie aérienne espère couvrir principalement des liaisons court et moyen-courriers à partir de ses deux hubs de Francfort et de Munich. Le groupe Lufthansa envisage également de confier à City Airlines des vols d’appoint pour Lufthansa. À l’avenir, le la compagnie aérienne souhaite étendre sa flotte jusqu’à 80 avions à fuselage.

