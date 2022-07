Air France, menus étoilés !

Partages

La nourriture en avion n’a pas bonne réputation, Air France cherche à changer cela. À partir de ce mois-ci et jusqu’en octobre, Air France propose de nouveaux menus étoilés Michelin. Cela concerne les clients des vols long-courriers en classe La Première et Business.

Pour ses cabines La Première, les clients se verront proposer par le chef primé Michel Roth. Il comprendra huit nouveaux plats, un apéritif et une entrée pour compléter la sélection. Parmi les choix qui se démarquent, un savoureux homard aux asperges vertes dans une vinaigrette à la framboise. Il y a aussi un poulet au romarin accompagné de courgettes farcies ou de polenta truffée.

La Premiere est disponible sur des vols vers Los Angeles, New York, Washington et San Francisco pour ses liaisons américaines. Les voyageurs peuvent également voyager en cabine premium sur certains vols vers Mexico, Johannesburg, Dubaï, São Paulo et Abidjan.

Repas étoilés en classe Affaires

Dans les cabines de classe affaires, le menu a été élaboré par la chef triplement étoilée Anne-Sophie Pic. Elle a créé un autre assortiment de huit plats parmi lesquels choisir. Les entrées comprennent du bœuf braisé servi avec du chutney de prunes, du poulet rôti avec du risotto à l’épeautre et du ragoût de bœuf avec du consommé d’oignons doux, entre autres options.

Les deux menus proposeront des plats végétariens revisités et des options adaptées aux pescétariens pour les deux cabines. Au-delà des entrées elles-mêmes, les repas seront servis sur de la vaisselle du designer français Jean-Marie Massaud. La carte des vins et champagnes est organisée par le sommelier de renommée mondiale Paolo Basso.

Les nouveaux menus étoilés Air France s’inscrivent dans l’engagement de la compagnie aérienne à proposer des produits et ingrédients 100 % français, y compris du poisson pêché de manière durable, sur tous ses vols au départ de Paris dans toutes les cabines d’ici fin 2022. Dans un effort pour réduire le gaspillage alimentaire, la compagnie aérienne s’est également engagée à éliminer 90% du plastique à usage unique à bord des avions d’ici début 2023.