Ryanair, bénéfices record en vue !

Ryanair devrait réaliser des bénéfices record de 1,87 milliard d’euros au cours de son exercice. Cela suite à une augmentation de 45% des tarifs au début de l’été et une très forte demande. Cela devrait plus que couvrir les augmentations des coûts de carburant et d’équipage selon un analyste.

Mark Simpson de Goodbody a déclaré que les prévisions de bénéfice après impôts de Ryanair pour l’exercice qui s’achèvera fin mars 2024 devrait atteindre 1,87 milliard d’euros. La prévision précédente était de 1,66 milliard d’euros.

Goodbody a également prévu que sur la base d’un « examen des tendances tarifaires récentes et d’une mise à jour des prévisions de passagers », Ryanair enregistrera des bénéfices record de 645 millions d’euros pour son premier trimestre qui a commencé en avril et se termine fin juin.

Cette prévision était « bien supérieure à notre précédente prévision de 432 millions d’euros », a déclaré Mark Simpson.

Le courtier prévoit que les tarifs moyens au premier trimestre auront augmenté de 45% par rapport aux niveaux du début de l’été de l’année dernière. Cela contribuera à renforcer les prévisions de bénéfices annuels de la compagnie aérienne malgré les « principaux vents contraires » liés à la hausse des coûts de personnel et de pétrole, a déclaré M. Simpson.

Entre-temps, Ryanair a affiché son ambition de se développer en Europe centrale et orientale et prévoit une énorme augmentation du nombre de passagers dans la région. Ryanair va marcher sur les plates-bandes de Wizz Air.

Alicja Wojcik-Golebiowska, responsable pays CEE et pays baltes pour Ryanair, a déclaré :

« Nous voulons nous concentrer sur cette région. Nous voyons que cela va être une grande partie de notre expansion à venir.

Alors que la Pologne est depuis longtemps l’un des marchés clés de Ryanair, Mme Wojcik-Golebiowska a déclaré que la compagnie redoublait désormais d’attention par rapport aux autres pays de la région.