Corsair de retour à Madagascar

Corsair poursuit le développement de sa présence dans l’océan Indien en signant son retour à Madagascar. Le vol inaugural a eu lieu le 28 juin 2023. L’avion a atterri en provenance de Paris Orly à l’aéroport d’Antananarivo ce même jour, à 13h20. Pour l’occasion, le Ministre des Transports et de la Météorologie malgache a participé à cet événement. Dès à présent, la compagnie aérienne propose 2 fréquences par semaine.

Corsair confirme son ambition d’accroître sa présence dans l’océan Indien qui constitue un pilier de développement de son réseau. Pour ce lancement, Corsair a travaillé en étroite collaboration avec les Autorités malgaches.

La compagnie renoue avec l’une de ses dessertes historiques, dont le premier vol Paris-Orly / Antananarivo date du 2 novembre 1996. Durant ses 23 années de présence sur l’Île Rouge, Corsair a soutenu son développement touristique mais également économique et social en favorisant les échanges de personnes et de fret, ainsi qu’en favorisant la création d’emplois locaux

La compagnie aérienne desservira Paris via La Réunion, à raison de 2 fréquences par semaine toute l’année. Les ventes sont d’ores et déjà ouvertes sur le site de Corsair et dans les agences de voyage. A l’occasion du vol inaugural, les clients pourront profiter d’un prix attractif à partir de 799€ départ Paris Orly à destination d’Antananarivo (A/R en classe Economy avec 1 bagage en soute pour un voyage entre le 1er septembre et le 30 décembre 2023).

Corsair, voyagez en bonne compagnie

Les clients Corsair à destination d’Antananarivo pourront profiter des appareils dernière génération de la compagnie : les A330neo. En effet, Corsair a amorcé le renouvellement de sa flotte avec l’arrivée de 5 A330neo en 2021 et 2022. Avec l’arrivée de 4 A330neo supplémentaire d’ici 2024, la compagnie aérienne disposera de l’une des flottes les plus jeunes du marché avec une moyenne d’âge de 2 ans et une performance environnementale considérablement améliorée. Les A330neo permettent en effet de réduire de plus de 25% la consommation de carburant et d’émissions de CO2 par siège.

Avec les A330neo, les clients pourront apprécier le confort d’une cabine ultra-moderne et la moins bruyante de sa catégorie, avec une connexion WIFI pendant tout le vol. Une attention toute particulière est portée au confort et à la qualité de service, au sol et à bord, marque de fabrique de la compagnie.

La récente montée en gamme de son produit traduit l’ambition qui anime Corsair depuis 40 ans : offrir aux voyageurs une expérience à bord privilégiée et toujours en bonne compagnie. Corsair a d’ailleurs été récompensée cette année par le prix de la meilleure compagnie aérienne française décerné par les Travel d’Or.

Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair, a indiqué :

« La desserte d’Antananarivo fait partie de l’histoire de Corsair. Les équipes de Corsair se réjouissent de retrouver leurs clients sur cette destination, avec des avions de dernière génération, des A330neo, plus respectueux de l’environnement permettant de préserver la biodiversité de Madagascar »,