Air France à Ottawa

Air France a inauguré mardi 27 juin son nouveau vol sans escale entre Paris-Charles de Gaulle et Ottawa.

Cela fait de la compagnie aérienne la seule compagnie à opérer des vols directs entre la capitale canadienne et l’Europe.

La route marque la cinquième destination canadienne d’Air France, après Montréal (depuis 1950), Toronto (1976), Vancouver (2015) et Québec (2022).

Le nouveau service vise à soutenir l’activité économique et diplomatique d’Ottawa, ainsi que le tourisme dans la région. De plus, cela connectera les résidents d’Ottawa au réseau mondial de Paris et de la France couvrant près de 200 destinations sur tous les continents.

Air France assurera cinq vols par semaine entre Ottawa et Paris, les dimanches, lundis, mardis, jeudis et samedis.

Les vols s’effectuent sur un Airbus A330-200 équipé de cabines passagers récemment rénovées, d’une connexion Wi-Fi et d’un système de divertissement en vol avec 1 500 heures de films, séries et autres émissions diffusées sur de grands écrans tactiles HD.

Les passagers de classe affaires et les membres Flying Blue Elite peuvent accéder au salon Aspire de l’aéroport international d’Ottawa.

Le nouveau service sans escale sera complété par le service de navettes d’Air France entre l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et la capitale nationale.

Eric Caron, directeur général Amérique du Nord d’Air France-KLM

Je suis ravi d’inaugurer notre cinquième liaison sans escale depuis le Canada et la deuxième depuis la province de l’Ontario. Cela servira à renforcer davantage les liens historiques entre la France et le Canada, et contribuera également à favoriser de nouveaux liens sur les plans culturel, économique et touristique. Le Canada est maintenant le deuxième marché long-courrier en importance pour notre compagnie aérienne. Eric Caron

38% de plus qu’à l’été 2019

Cet été, Air France proposera 38% de sièges supplémentaires par rapport à l’été 2019.

La compagnie aérienne proposera :

Jusqu’à 28 vols entre Montréal et Paris-Charles de Gaulle,

Jusqu’à 14 vols hebdomadaires entre Toronto et Paris-Charles de Gaulle,

Jusqu’à 7 vols hebdomadaires entre Vancouver et Paris-Charles de Gaulle,

Trois vols hebdomadaires entre Québec et Paris-Charles de Gaulle.

Cinq vols hebdomadaires entre Ottawa et Paris-Charles de Gaulle.

Pendant ce temps, KLM dessert cinq villes canadiennes vers Amsterdam-Schiphol :

Toronto

Calgary

Vancouver

Montréal

Edmonton

Depuis le 1er juin, Air France a commencé à servir des repas préparés par le chef Olivier Perret sur tous les vols au départ du Canada : Montréal, Québec, Toronto, Vancouver et maintenant Ottawa.

Sur chaque vol au départ du Canada, deux des quatre plats proposés en classe Affaires seront des créations du Chef Perret.

Le Chef Perret utilise des produits locaux et de saison, les passagers peuvent donc s’attendre à des menus conformes aux standards de la compagnie aérienne.