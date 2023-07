Boeing 767 de Delta Air Lines et grêle

Partages

Un Boeing 767 de Delta Air Lines a volé dans un orage de grêle peu après son décollage de Milan hier après-midi. Les pilotes ont choisi de se dérouter vers Rome après que l’avion ait subi des dommages « substantiels », notamment des impacts à l’aile droite et au radôme.

Heureusement, aucun des 215 passagers et 11 membres d’équipage à bord n’a été blessé après que l’avion ait été secoué par des turbulences alors que le vol Delta DL185 à destination de New York JFK sortait de l’aéroport international de Milan Malpensa.

Publicités

En plus de crevaisons sur l’aile droite et le radôme a cause de la grêle, le Boeing 767 aurait également subi un pare-brise fissuré, des crevaisons sur les deux moteurs et des dommages aux pales des aubes des deux moteurs.

Les pilotes ont pu poser l’avion en toute sécurité au sol à Rome un peu plus d’une heure après le décollage. L’avion a été rapidement mis hors service et le vol vers New York annulé.

Un porte-parole de Delta a déclaré que la compagnie aérienne s’occupait des clients concernés qui ont été rebooké sur des vols au départ de Rome.

Delta Air Lines a indiqué :

Le vol Delta 185 de Milan à New York-JFK a été détourné vers Rome après avoir rencontré un problème de maintenance apparent lié aux conditions météorologiques peu de temps après le départ. Le vol a atterri en toute sécurité à Rome, où les passagers ont débarqué normalement et où le personnel de maintenance procède à une évaluation approfondie de l’avion. Delta s’excuse pour le retard du voyage de nos clients. La sécurité de nos clients et de notre équipage est la priorité absolue de Delta. Delta Air Lines

Un Boeing 767 qui sortait de maintenance

L’avion impliqué dans l’incident de lundi est l’avion qui a fait exploser un toboggan d’évacuation à l’intérieur de la cabine le mois dernier après avoir été contraint de se dérouter vers Salt Lake City en raison d’un problème technique.

Une fois le problème technique résolu, les agents de bord sont allés armer les portes pour le départ lorsque l’un des toboggans d’évacuation gonflables à l’arrière de l’avion s’est accidentellement gonflé à l’intérieur de l’avion.

L’avion a été mis hors service plusieurs jours après cet accident. Il faudra probablement un peu plus de temps pour réparer tous les dégâts sur le Boeing 767 suite à la tempête de grêle de lundi.

Le nord de l’Italie a été durement touché alors qu’une grande partie de l’Europe a été saisie par la flambée des températures estivales, Milan a fait la une des journaux après que ses rues aient été inondées de glace après une autre violente tempête de grêle.

Partages