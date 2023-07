La Compagnie à Saint Martin

Partages

La Compagnie Boutique Airline est basée à Paris et propose des vols en classe affaires entre l’aéroport international Newark Liberty et des aéroports européens. Elle a annoncé qu’elle étendait son réseau. La compagnie aérienne La Compagnie a publié un communiqué le 26 juillet indiquant qu’elle offrirait un service saisonnier vers Saint Martin et les Caraïbes. Le vol sera opéré en Airbus A321neo avec 76 sièges transformables en lits entièrement plats.

Saint Martin en partenariat avec une agence de voyage

La compagnie aérienne s’associe à E. Clarke Travel, une agence de voyage familiale, pour lancer un tout nouveau programme dans les îles des Caraïbes. Le nouveau programme exclusif, appelé Travel In Style Journeys, offre aux voyageurs de nouvelles opportunités dans les Caraïbes.

La Compagnie exploitera un service saisonnier débutant le 26 novembre et se poursuivant jusqu’au 14 avril de l’année prochaine. Le service hebdomadaire transportera les passagers de l’aéroport de Newark à l’aéroport international Princess Juliana à Simpson Bay, Saint-Martin. Le service sans escale fonctionne une fois par semaine chaque dimanche. La Compagnie transportera les passagers de Newark à Saint-Martin dans la matinée, et le vol reviendra à Newark le même après-midi.

Le directeur général de La Compagnie, Christian Vernet, s’est exprimé sur la nouvelle route aérienne. Il a indiqué :

Ces nouveaux vols vers Saint-Martin sont un développement passionnant pour La Compagnie car ils marquent notre entrée officielle sur le marché des Caraïbes. Avec le secteur des voyages d’agrément qui devrait rester fort, nous sommes ravis de nous associer à Travel in Style Journeys pour offrir un accès facile vers certaines des îles les plus recherchées de la destination. Christian Vernet

Les voyageurs pourront profiter de séjours d’une semaine dans des hôtels et villas de luxe proposés par E. Clarke Travel. L’agence de voyage propose différents hébergements à Saint-Martin, Anguilla et Saint-Barth.

Le directeur général de E. Clark Travel, Wahid Essafi, a parlé de la nouvelle opportunité. Essafi a indiqué :

Chez E. Clarke Travel, nous cherchons toujours des moyens de mieux servir nos clients. Avec Travel In Style Journeys et La Compagnie, nous créons une solution de confort et de confiance pour amener nos clients existants ainsi que de nouveaux clients de New York à Saint-Martin et au-delà. Wahid Essafi

La Compagnie continue d’offrir de nouvelles opportunités aux voyageurs

La compagnie aérienne a proposé d’autres services uniques pour inciter les voyageurs à voyager avec elle. Au début de l’année dernière, la compagnie aérienne a commencé à proposer une croisière autour du monde. La visite tout compris s’est arrêtée dans diverses destinations à travers le monde, notamment Rio de Janeiro, Machu Picchu, l’île de Pâques, Fidji, Singapour, Hanoï et Dubaï, avant de retourner à Paris. La visite a coûté 39 000 € (43 000 $) et comprenait des séjours dans des hôtels cinq étoiles à chaque arrêt.

