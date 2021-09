Partages

La compagnie aérienne à bas prix Norse Atlantic a conquis le plus grand syndicat de pilotes de Grande-Bretagne avec la promesse de centaines d’emplois à long terme sur sa base de l’aéroport de Gatwick. Norse Atlantic est largement considéré comme le successeur des ambitions long-courriers ratées de Norwegian, mais l’équipe de direction de la compagnie aérienne a tenté de se démarquer du modèle commercial controversé de Norwegian.

Terry Brandon, dirigeant national du syndicat des pilotes BALPA, a indiqué :

Notre équipe de négociation a été incroyablement impressionnée par le plan d’affaires de l’entreprise. Terry Brandon

Norse Atlantic a déjà conclu un accord préliminaire avec l’Association of Flight Attendants (AFA-CWA), mais la compagnie aérienne n’a jusqu’à présent pas réussi à convaincre les pilotes américains que ses ambitions méritaient un accord. En mai, l’Air Line Pilots Association a déclaré qu’elle « s’opposerait vigoureusement » à la tentative de Norse Atlantic d’obtenir l’approbation du ministère des Transports pour effectuer des vols transatlantiques.

Les mêmes préoccupations ne sont pas partagées par BALPA qui se bat pour garantir autant d’emplois que possible à ses membres à la suite de l’effondrement de la demande de voyages induit par la pandémie et de la lenteur de la reprise de l’industrie du côté britannique de l’Atlantique.

Terry Brandon a poursuivit :

C’est une lueur d’espoir pour l’industrie aéronautique britannique en difficulté qui est bien nécessaire. Nous sommes ravis d’accueillir Norse Atlantic à Londres et les nouveaux emplois qu’ils offriront en cette période critique. Cette convention collective facilitera une relation fructueuse entre BALPA et Norse pour s’assurer que Norse est un endroit idéal pour travailler. Terry Brandon

Le mois dernier, Norse Atlantic a dévoilé sa première livrée d’avion et d’autres détails sur son plan d’affaires. Mais le transporteur basé à Oslo a également annoncé qu’il retarderait son lancement initial jusqu’à l’été 2021 en raison des restrictions de voyage persistantes et en particulier de l’interdiction de voyager aux États-Unis.

Avec l’annonce de la levée de l’interdiction en novembre, le directeur général de Norse Atlantic, Bjørn Tore Larsen, a déclaré qu’il faudra encore du temps pour que la demande se développe. La compagnie aérienne souhaite également ouvrir les réservations au moins trois mois avant l’exploitation de son premier vol.

Un lancement estival s’intégrerait dans le modèle commercial proposé par Norse Atlantic pour attirer les voyageurs d’agrément et les familles à petit budget sur les routes transatlantiques vers des destinations américaines populaires telles que New York, Los Angeles et la Floride.

Norse commencera ses opérations avec 15 Boeing 787 Dreamliner qu’il a acquis auprès des opérations long-courriers aujourd’hui disparues de Norwegian. La livrée s’inspire des drakkars vikings et chaque avion portera le nom d’un pays national dans les pays desservis par Norse Atlantic.

Norse Atlantic a établi des bases à Oslo, Londres et Fort Lauderdale et vise à avoir 1 600 employés d’ici l’été prochain. Tous les employés seront embauchés de façon permanente et certaines discussions sont toujours en cours avec d’autres syndicats en Europe.

Le transporteur n’a pas précisé à quel stade il en est dans l’obtention d’un certificat d’exploitant aérien pour les États-Unis.