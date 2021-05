Norse Atlantic, soutien du syndicat

Norse Atlantic, nouvelle compagnie aérienne long-courrier à bas prix vient de franchir un obstacle majeur. Le plus grand syndicat d’agents de bord d’Amérique soutiendra Norse Atlantic et son équipe de direction.

Norse Atlantic Airways prévoit de commencer ses opérations plus tard cette année. Elle utilisera des Boeing 787 Dreamliner d’occasion qui appartenaient à Norwegian.

La nouvelle compagnie aérienne a fait face à la menace de se voir interdire d’entrer sur le marché américain. Cela en raison de son comportement vis-à-vis du droit du travail et de sa politique RH.

L’équipe de direction derrière Norse Atlantic ait eu pas mal de relations avec Norwegian. Mais elle a souligné qu’elle n’était pas Norwegian et que même si Norse partagera un business plan très similaire son traitement des employés sera totalement diffèrent.

Jeudi, Norse Atlantic et l’Association des agents de bord (AFA-CWA) ont annoncé qu’ils avaient conclu un accord provisoire de pré-embauche. Il comprendra un contrat complet, des protections de salaire et d’emploi, des soins de santé, ainsi que d’autres avantages.

En revanche, les agents de bord norvégiens basés aux États-Unis ont dû se battre pour leur droit d’être représentés par un syndicat.

La présidente de l’AFA, Sara Nelson, a indiqué :

Voilà à quoi ressemble le respect des travailleurs et de nos syndicats. Nous sommes fiers d’offrir une voie de retour au travail pour les membres de l’AFA qui ont volé dans le cadre d’une opération long-courrier similaire à faible coût. Ces agents de bord se sont organisés et ont réussi à repousser les efforts malavisés d’une direction différente pour classer à tort les agents de bord comme sous-traitants. Mais, dès qu’ils ont remporté le combat et un contrat, la compagnie aérienne a cessé ses activités en mars 2020. La direction nordique adopte une approche rafraîchissante des relations de travail et démontre que le succès d’une entreprise passe par de bons emplois. Nous sommes ravis d’annoncer cet accord historique et nous sommes impatients de faire travailler les gens le plus rapidement possible.

Sara Nelson