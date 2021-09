Air France fait des économies

Mardi un Airbus A320 de la compagnie aérienne Air France a effectué une liaison Paris – Toulouse en optimisant les trajectoires afin de faire des économies de carburant. Cet essai fait parti d’un planning de 1000 vols expérimentaux effectués conjointement avec Airbus et la DSNA.

Laurent Lafontan, le commandant de bord Air France qui a piloté ce vol inaugural, a indiqué :

On peut estimer que sur l’ensemble du vol de ce matin, qui consomme habituellement 2,4 tonnes de carburant, nous en avons économisé de 5 % à 10 %, et donc autant de CO2. Nous avons d’abord roulé avec un seul des deux moteurs au sol à Paris. En utilisant les données en temps réel et des logiciels d’optimisation, main dans la main avec les contrôleurs aériens, nous avons optimisé notre vitesse pour la montée, notre altitude de croisière en fonction de la météo et effectué une descente continue, et non par paliers, en ralentissant les moteurs.

Laurent Lafontan