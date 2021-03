OMS, accès prioritaire aux vaccins pour les navigants

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les gouvernements à donner aux navigants (PNC et pilotes) et aux autres employés de l’aviation en première ligne un accès prioritaire aux vaccins COVID-19. Cela dans une déclaration conjointe avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

La déclaration a indiqué qu’il était essentiel que ces personnels navigants soient vaccinés le plus tôt possible.

L’OMS a été incitée à agir car, malgré la publication de lignes directrices similaires, de nombreux gouvernements ont ignoré ses conseils. Ils ont placé les travailleurs des transports dans des groupes moins prioritaires. Le personnel navigant et les travailleurs maritimes continuent de traverser les frontières sans être vaccinés. Et, dans de nombreux cas, sont exemptés de quarantaine ou de tests.

Dans d’autres cas, les équipages sont soumis à une quarantaine et à des tests stricts. Cependant l’OMS prévient que ces mesures de sécurité ont entravé la connectivité indispensable et entraîné des coûts importants. C’est pour cela que l’OMS demande un accès prioritaire aux vaccins pour les navigants.

Les gens de la mer et le personnel navigant doivent être protégés dès que possible par la vaccination, afin de faciliter leur déplacement en toute sécurité à travers les frontières. Avec cette déclaration, nos organisations appellent également les gouvernements à donner la priorité aux gens de la mer et au personnel navigant dans leurs programmes nationaux de vaccination contre le COVID-19, ainsi que d’autres travailleurs essentiels, conformément aux conseils de la feuille de route de l’OMS SAGE pour donner la priorité à l’utilisation des vaccins contre le COVID-19.

OMS