Air France, conditions de travail et syndicat

Le syndicat des hôtesses de l’air et stewards d’Air France affirme que les conditions de travail à bord deviennent « cataclysmiques ». Cela en raison du nombre croissant de problèmes quotidiens affectant les passagers et le personnel de cabine.

Le SNPNC a déclaré :

Depuis plusieurs semaines, la grogne monte parmi les PNC qui se retrouvent confrontés à de nombreux problèmes et passent une grande partie du vol à s’excuser auprès des clients. Alors que le management déconnecté se targue d’avoir une nouvelle ambition client, la réalité du métier consiste dans l’art et la manière de s’excuser auprès d’eux de la piètre qualité du service proposé. Une fois dans les airs, bons magiciens que nous sommes, nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. SNPNC

Les problèmes rencontrés par les passagers et les PNC se produiraient alors qu’Air France lance une grande campagne de marketing pour promouvoir sa « montée en gamme ». Cela passe par un nouveau siège en classe affaires et une restauration améliorée.

Ces améliorations ne sont cependant pas encore à bord des vols d’Air France. Le syndicat affirme que les soucis de restauration sont devenus un gros problème ces derniers mois. D’autre part le nombre de sièges cassés et d’autres équipements de bord défectueux a « explosé ».

Le syndicat affirme que les conditions de travail sont devenues « déplorables » et prévient que ces problèmes pourraient devenir un point de friction majeur lorsque leur convention collective sera bientôt renégociée.

La situation pourrait cependant s’aggraver avant de s’améliorer. Air France a envoyé un SMS appelant les PNC à retarder les vacances qu’ils avaient réservées en juillet et août. La compagnie aérienne subit une pénurie de personnel disponible. Les conditions de travail se dégrade chez Air France et le syndicat SNPNC veut des mesures rapides.

Air France n’est pas seule dans la tourmente

De nombreux problèmes affectant Air France se font sentir dans l’industrie mondiale du transport aérien. La plupart des problèmes sont liés à la montée en puissance alors que la demande de voyages a rebondi.

Alors que l’industrie sort de la pandémie, les travailleurs sont de plus en plus désireux de récupérer les sacrifices qui, selon l’industrie, étaient nécessaires pour survivre à la crise. Une grève a déjà menacé British Airways, tandis que l’inquiétude monte chez Ryanair et Lufthansa.

En 2018, Air France a été frappée par une vague de grèves consécutives pour les salaires et les conditions de travail. Le coût estimé des débrayages avait dépassé 500 millions d’euros avant qu’un accord à long terme ne soit conclu.