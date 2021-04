Partages

Southwest Airlines a rappelé tous les PNC (hôtesse de l’air et steward). Ceux qui avaient pris un congé volontaire de longue durée doivent revenir. La compagnie aérienne se prépare à une reprise plus rapide que prévu de la demande de voyages aériens nationaux.

Le transporteur a annoncé le 8 avril que 2 700 hôtesses de l’air et stewards retourneraient au travail le 1er juin.

La semaine dernière, Southwest a également rappelé 209 pilotes qui avaient pris un congé volontaire prolongé. Ils reviendront également le 1er juin et rempliront les conditions de formation de requalification avant de reprendre leurs fonctions.

La compagnie aérienne Southwest a indiqué :

Le rappel prévu des agents de bord, comme avec le récent rappel des pilotes, est de positionner Southwest pour les augmentations de vols prévues pour la saison été. Les augmentations de vols sont basées sur les améliorations de la demande de voyages d’agrément que la compagnie aérienne a récemment signalées.

Southwest, une trésorerie qui se stabilise

En mars, le directeur général Gary Kelly a déclaré que la consommation de trésorerie de la compagnie aérienne ralentissait. De plus le secteur sud-ouest pourrait atteindre le seuil de rentabilité d’ici juin. Cela grâce à l’explosion de la demande de voyages d’agrément à la suite du ralentissement de la pandémie de coronavirus.

Southwest a perdu 3 milliards de dollars en 2020. C’est sa première perte en année pleine depuis 1972, mettant fin à une période de rentabilité de 47 ans.

Southwest Airlines rappelle ses PNC et ce dernier intervient une semaine après que Delta Air Lines ait annulé plus de 100 vols pendant le long week-end de Pâques. Ils l’ont été en raison de la pénurie de personnel. La plupart des compagnies aériennes américaines ont des flottes plus petites qu’avant la pandémie. Cependant elles s’efforcent toutes de rappeler le personnel à retourner dans les avions au plus vite. Les voyageurs américains commencent à réserver en plus grand nombre.