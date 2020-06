PNC et coronavirus

Partages

La crise du coronavirus a fortement impacté le monde de l’aérien et beaucoup de PNC ont été cloués au sol pendant plusieurs semaines. Devant cette situation Vadim Feldzer, frère de Gérard et membre d’Aviation Sans Frontières, a eu l’idée de mettre les compétences des hôtesses de l’air et stewards au profit de l’AP-HP et des EHPAD.

Ce ne sont pas moins de 400 PNC qui se sont mobilisés pendant la cirse du coronavirus pour aider les soignants dans le dépistage du Covid-19 à domicile ou encore pour être aux côtés des personnes âgées en EHPAD. Ces PNC viennent de plusieurs compagnies aériennes françaises et ont répondu présent a l’appel lancé par Aviation Sans Frontières pour aider et soutenir les personnels soignants de l’AP-HP et des EHPAD.

Vadim Feldzer a repris une idée qui a été mise en place à Stockholm au début de l’épidémie. Des PNC de la Scandinavian ont reçu une formation de 3 jour de la part du Sophiahemmet University Hospital afin d’apprendre les bases de la stérilisation en milieu hospitalier ou encore la gestion des familles de patients.

Une belle indicative qui a très bien fonctionnée et qui a prouvé, si cela devait encore être nécessaire, qu’une des motivations principale pour faire le métier d’hôtesse de l’air ou steward c’est l’empathie et le don de soi…

