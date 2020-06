Uniforme hôtesse de l’air et steward relooké

Partages

La reprise du trafic aérien se fait doucement mais ce fait surtout sous condition. Même si le système de ventilation d’un avion est presque aussi sure que celui d’un bloc opératoire, masques, gants et autres protections sont de rigueur. Les compagnies aériennes ont relooké l’uniforme de l’hôtesse de l’air et du steward.

Hôtesses de l’air et steward s’adaptent et, dans certaines compagnies aériennes, c’est les vêtements qui ont été modifiés pour répondre aux exigences sanitaires.

Si Air France ou encore la Lufthansa ont rendu le port du masque obligatoire pour tous, certaines compagnies aériennes vont plus loin en terme de protection.

Uniforme mode combinaison

Chez Air Asia l’uniforme est identique pour tous, une combinaison rouge avec masque et visière de protection ! Chez Philippine Airlines c’est une combinaison blanche a liserai rouge, jaune et bleu pour rappeler le drapeau des Philippines.

Uniforme Air Asia

Philippine Airlines

Uniforme hôtesse de l’air et protections

D’autres compagnies aériennes ont modifié les uniformes hôtesse de l’air et steward avec l’ajout d’une blouse de protection à usage unique comme Emirates ou encore Thaï Airways.

Emirates

La reprise du trafic aérien se fera mais le glamour va en prendre un coup !