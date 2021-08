Trafic aérien , une bonne semaine

Partages

Entre le 16 et le 22 août, 172 463 vols ont été enregistrés selon Eurocontrol qui gère le trafic aérien.

Eurocontrol a révélé que le trafic aérien en Europe la semaine dernière représentait 70,1% de celui enregistré au cours de la même semaine de 2019. Au total, l’agence enregistre 172 463 vols dans le ciel européen au cours de la semaine du 16 au 22 août. .

Le nombre moyen de vols quotidiens était de 24 638 et le jour où le plus de vols ont été enregistrés était le vendredi 20 août dernier, avec un total de 26 356 vols, 70 % de ceux effectués en 2019.

Concernant le nombre total de vols, c’était le mercredi 18 août, lorsque plus de vols ont été enregistrés dans les aéroports européens par rapport à il y a deux ans : un total de 544 vols de plus.

Le directeur général d’Eurocontrol, Eamonn Brennan, a affiché sa satisfaction et assure que le trafic sur le réseau continue d’augmenter en semaine 33, soit 0,8% de plus. Il a indiqué :

En année normale, le trafic a diminué depuis début septembre, mais on constate que les programmes des compagnies aériennes sont assez stables tout au long du mois. Eamonn Brennan

Par compagnies aériennes, Ryanair est celle qui a le plus volé, avec une moyenne de 2 321 opérations par jour, soit 0,1% de plus que la semaine précédente. Ils sont suivis par Turkish Airlines (1 933), Easyjet (1 177) et Air France (872). Le trafic aérien repart à la hausse de semaine en semaine.