Campagne publicitaire Air France, le flop ?

La dernière campagne publicitaire de la compagnie aérienne Air France a déjà donné lieu à un article ici : https://www.pnc-contact.com/2020/10/07/air-france-buzz

Si les commentaires sur les réseaux sociaux sont unanimes sur le flop et le coté morbide, certain ont fait de l’humour et mis en œuvre leurs qualités de graphiste !

Ci-dessous les images détournées de la compagne publicitaire Air France que nous avons trouvées grâce à un de nos lecteurs…

Si vous aussi vous avez trouvé ou avez créé des visuels nous serons heureux de les ajouter à cet article.

La société TBWA, qui a semble-t-il réalisé ces visuels, n’a toujours pas daigné nous rappeler comme elle s’y était engagée.

