Equipage Air France cloué au sol

Un équipage Air France est cloué au sol après avoir transporté un passage atteint par le coronavirus.

Depuis le 28 janvier un équipage Air France est cloué au sol suite à un vol entre Paris et Shanghai ou se trouvait un passager chinois infecté par le virus. Le passager a été pris en charge à son arrivée en Chine et les tests se sont révélés positifs. La direction générale de la santé précise :

Le passager malade ayant porté un masque pendant la totalité du vol, le risque de contamination est considéré comme très faible.

L’équipage Air France est cloué au sol mais aucune mesure de quarantaine n’a été prise. Les trois pilotes et 16 hôtesses de l’air et stewards ne présentent aucun signe de contamination. Air France attend un retour de la direction de la santé pour savoir s’ils peuvent reprendre le travail.

Air France ne vole plus vers la Chine depuis le 30 janvier en raison de l’épidémie de coronavirus qui a pour le moment fait 425 morts et touche plus de 20 000 personnes.

