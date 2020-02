Partages

Air France – KLM, Delta et Virgin s’unissent pour reprendre la main sur les vols transatlantiques. A compter du 13 février les 3 groupes vont mettre en place une co-entreprises qui va représenter 23% de la capacité totale sur ce créneau avec jusqu’à 321 vols par jour !

Cette coentreprise va permettre aux passagers de profiter d’horaires plus pratiques et d’améliorer la fluidité pour les vols transatlantiques. Air France – KLM, Delta et Virgin se regroupeent aussi pour contrer une concurrence de plus en plus féroce avec l’arrivée des lowcost long-courrier comme Norwegian ou Level.

Le pavillon français perd des parts de marché au départ de la France, une baisse de 4.4 points en 2019 alors que les pavillons étrangers en gagnent, 6.1% de croissance. Air France – KLM, Delta et Virgin s’unissent donc pour stopper l’hémorragie.

Air France – KLM et Delta sont déjà associés au sein d’une joint-venture depuis 2009 et Virgin et Delta disposent d’un accord pour les vols entre l’Angleterre et les USA depuis 2013. Air France – KLM, Delta et Virgin s’unissent pour renforcer ses accords et se positionner comme une offre incontournable sur les liaisons transatlantiques.