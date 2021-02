Alors que les mouvements anti aériens continuent leur travail de désinformation KLM vient de faire le premier vol avec du kérosène écologique !

Ce kérosène synthétique est à base de sources renouvelables. Un vol entre Amsterdam et Madrid a été effectué par un Boeing 737 avec ce nouveau carburant.

Marjan van Loon, PDG de Shell Pays-Bas, a déclaré :

Je suis extrêmement fier que nous ayons réussi à produire pour la première fois 500 litres de carburéacteur à base de CO2, d’eau et d’énergies renouvelables. Il s’agit d’une première étape importante et, avec nos partenaires, nous devons maintenant le développer, l’accélérer et le rendre commercialement viable

Suite à ce vol avec du kérosène écologique, le PDG de KLM a indiqué :

La transition des combustibles est l’un des plus grands défis de l’aviation. Le renouvellement de la flotte a contribué de manière significative à la réduction des émissions de CO2, mais l’augmentation de la production et de l’utilisation de carburant d’aviation durable feront la plus grande différence pour la génération actuelle d’avions. C’est pourquoi nous nous sommes associés il y a quelque temps à divers partenaires pour stimuler le développement d’un kérosène synthétique durable. Ce premier vol avec du kérosène synthétique montre que c’est possible dans la pratique et que l’on peut avancer.