OFFICIER – PILOTE A330 / MRTT

Recrutement Armée de l’air pour pilotes qualifiés sur Airbus. Servez votre pays en rejoignant l’armée de l’air pour vivre une expérience hors norme en soutien des opérations aériennes.

DESCRIPTION DU POSTE

UNITÉ

L’Escadron de Ravitaillement et de Transport Stratégique « Bretagne » exploite les A330 PHOENIX de l’armée de l’air et de l’espace. Il assure une grande variété de missions aériennes (Transport stratégique – Ravitaillement en vol – Transport médicalisé).

L’escadron est basé à Istres hub des armées pour les opérations aériennes. Des postes seront également à pourvoir au sein de l’Escadron de Transport « Esterel » basé à Creil et équipé d’A330 classique.

POSTE

PILOTE A330 PHOENIX sur tout le spectre de ses missions.

Recrutement comme copilote avec la perspective d’accéder au cas par

cas à des qualifications supérieures (CDB – TRI – TRE)

PROFIL RECHERCHÉ

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Vous avez la nationalité française

Vous avez moins de 42 ans à la date de signature du contrat

DIPLÔME – FORMATION

Vous justifiez d’un bac+3 (ou équivalent) ou de plus de 4 ans d’expérience professionnelle en qualité de pilote civil

PRE-REQUIS AÉRONAUTIQUES

Vous détenez un ATPL théorique

Vous détenez une licence CPL ou ATPL avec qualification IR PBN

Vous détenez un certificat de travail en équipage MCC

Vous êtes titulaire d’une Qualification de type AIRBUS A330-A320-340

Vous totalisez plus de 2500h de vol en fly by wire

Vous totalisez 500h sur le type dans les 24 derniers mois

Vous êtes titulaire du certificat FCL055 niveau 5 ou plus

Vous détenez un certificat TOIC de 850 de moins de 2 ans

Vous détenez un certificat médical classe 1 à jour sans restriction

Option : vous détenez une qualification LVO et / ou vous détenez une attestation de formation ETOPS

QUALITÉS RECHERCHÉES

Disponibilité et capacité de remise en question

Goût pour les opérations extérieures

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RECRUTEMENT PILOTE

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Dossier de candidature à retirer et à déposer complet dans l’un des 48

Bureaux Air des Centres d’Information et de Recrutement des Forces

Armées (CIRFA/Bureaux Air) et Sections d’Information et de Recrutement

(SIR).

Liste des CIRFA et SIR sur devenir-aviateur.fr

SÉLECTION

La sélection initiale s’effectue sur dossier. Elle comporte ensuite :

Entretiens et épreuve de groupe

Visite médicale d’aptitude militaire

Séance sur simulateur Airbus

Enquête de sécurité

CONTRAT

Engagement initial par le biais d’un contrat réserve jusqu’à 90 jours.

Un contrat d’officier commissionné vous sera proposé à l’issue d’une

période d’adaptation en unité. La durée minimale est de trois ans .

FORMATION

Formation militaire initiale du réserviste de 2 semaines sur la base aérienne d’Évreux et formation officier de 5 jours à l’École de l’Air de Salon.

Affectation à l’ERVTS Bretagne ou à l’’ET Esterel à l’issue de l’ensemble des épreuves de sélection et de la formation militaire et de l’officier, en fonction des capacités d’accueil des unités.

RÉMUNÉRATION MENSUELLE (SOLDE) *

Capitaine 4ème échelon : 3500 € net

*À titre indicatif, à compter de la signature de contrat d’officier

commissionné, solde pour un célibataire sans enfant logé sur base.

Données non contractuelles.