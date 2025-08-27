Plus de Boeing 737 pour Ryanair

Boeing a revu à la hausse son calendrier de livraison à la compagnie à bas prix Ryanair. 25 Boeing 737 devraient être livrés à Ryanair d’ici octobre. La livraison était initialement prévue pour le début printemps de l’année prochaine. L’information a été délivrée par le PDG de la compagnie aérienne Michael O’Leary.

La société américaine Boeing s’efforce de stabiliser sa production. Cette dernière a été mise à mal après l’explosion d’un panneau de porte d’issue d’aile en plein vol sur Boeing 737 MAX en janvier 2024. Cela avait permis de mettre en lumière des problèmes généralisés de qualité et de sécurité de la production.

Michael O’Leary a déclaré :

La qualité de ce qu’ils livrent est excellente, donc nous sommes vraiment impressionnés.

De plus, Michael O’Leary a ajouté qu’il s’attendait à ce que les nouveaux 737 MAX de Boeing, dont Ryanair est client, soient bientôt certifiés par la Federal Aviation Administration des États-Unis.

Il a également indiqué que Boeing l’avait informé que le 737 MAX 7 devrait être certifié d’ici la fin de 2025, tandis que le 737 MAX 10 pourrait recevoir sa certification d’ici le début de l’année prochaine.

Un été perturbé pour Ryanair et les autres

Les commentaires de M. O’Leary surviennent alors que la compagnie aérienne a été aux prises avec des grèves du contrôle du trafic aérien cet été. Dans un communiqué il a déclaré que les réservations restaient fortes et a confirmé qu’aucun changement n’avait été apporté aux prévisions de la compagnie aérienne.

La compagnie à bas prix a dû annuler environ 700 vols en juillet en raison de grèves, principalement en France.

Michael O’Leary a déclaré à Reuters :