Ryanair et programme été 2024

Ryanair a révélé qu’elle prévoyait désormais de ne prendre plus que quarante B737-8-200 avant juin 2024 au lieu des 57 initialement prévus. Cela va obliger Ryanair à réduire son programme pour l’été 2024.

Dans son communiqué la compagnie aérienne lowcost irlandaise a indiqué :

Le programme actuel de Ryanair pour la saison été 2024 était basé sur la réception d’un minimum de cinquante avions B737, et Ryanair devra désormais compter sur environ dix d’avions en moins pour les mois de pointe de l’été de juillet, août et septembre. Ryanair

Ryanair continuera de travailler avec Boeing pour recevoir les dix B737-8-200 supplémentaires au cours des mois d’été, mais étant donné l’incertitude, elle ne sera pas en mesure de mettre cette capacité en vente. La compagnie aérienne à bas prix a toujours évité de recevoir de nouveaux avions pendant la haute saison estivale. Cela afin d’éviter toute perturbation potentielle pendant la période la plus chargée de l’année.

Le plan de livraison actuel marque une nouvelle baisse par rapport à l’estimation de janvier 2024, lorsque le PDG de Ryanair Holdings, Michael O’Leary, avait déclaré que la compagnie aérienne pourrait recevoir une cinquantaine de B737-8-200 d’ici le pic de l’été 2024. Ryanair va devoir réduire son programme de vols pour l’été 2024.

La compagnie aérienne a déclaré que les réductions affecteraient son réseau depuis Dublin International, Milan Malpensa, Varsovie Mödling, Lisbonne, Faro, Porto et Funchal. Elle a sélectionné ses aéroports en raison « des coûts augmentant plus rapidement que l’inflation”.

Ryanair exploite actuellement 144 B737-8-200, placés sur les AOC Ryanair, Buzz (Pologne) et Malta Air. La compagnie aérienne en a 66 autres en commande. Le holding LCC est actuellement l’un des deux seuls opérateurs de ce type au monde ( l’indien Akasa Air possède un seul B737-8-200 ) et le plus gros client. Elle a également une commande de 150 B737-10 et a récemment déclaré qu’elle serait prête à reprendre n’importe quelle commande annulée par d’autres compagnies aériennes en raison des problèmes de qualité de Boeing.

La flotte de génération précédente du groupe comprend 397 B737-800 et un seul B737-700, ainsi que vingt-huit A320-200 exploités par Lauda Europe.

Ryanair va donc réduire pour programme été 2024 faute d’avions a faire voler…