Air France, nouveaux uniformes en vue ?

Hier un sondage a été envoyé à un panel de clients de la compagnie aérienne. A la lecture des questions posées il semble qu’Air France travaille actuellement sur le dossier des uniformes ou, pour le moins, des règles du port de ce dernier.

Beaucoup de compagnies aériennes ont, ces dernières années, fait évoluer les règles du port de l’uniforme et les pièces qui composent ce dernier. Certaines compagnies autorisent le port non genrée, la barbe, moustache et autres tatouages visibles pour être plus « up to date » par rapport à la société.

Il a peu Virgin Atlantic a autorisé les jupes pour les hommes, British Airways a modifié les règles du port de l’uniforme et il en va de même pour certaines compagnies nord-américaines.

Air France représente « l’élégance à la française » et ces changements, s’ils sont mis en place, pourraient ne pas être accepté par tous. En premier lieu les personnels Air France accepteraient-ils majoritairement ? Et les passagers sont-ils prêts à de nouvelles règles ? Les uniformes de l’ancienne filiale Joon n’avaient pas fait l’unranité en 2017…

Après l’envoi de ce questionnaire Air France a envoyé une note aux passagers concernés comme quoi cet envoi était une erreur.

Une enquête a été envoyée ce jour par Air France à certains de ses clients à propos de l’uniforme des salariés. Il s’agit d’une erreur regrettable qui n’a pas reçu les validations nécessaires de la Direction. Les premiers concernés par l’uniforme et ses évolutions potentielles sont les salariés d’Air France et c’est bien aux salariés de s’exprimer en priorité sur ce sujet. Air France présente ses excuses auprès de l’ensemble des personnels qui ont pu être offensés par cette erreur. Air France

De nouveaux uniformes, de nouvelles règles du port de l’uniforme sont peut-être effectivement dans les tuyaux mais il semblerait qu’Air France ne souhaite pas avancer trop vite sur un sujet aussi épineux.

Bonne ou mauvaise idée nous ne pouvons répondre a cela mais il semble bien que chez Air France des personnes y pensent et travaillent dessus…

