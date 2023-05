Ryanair et Boeing 737

Partages

Ryanair serait sur le point de signer une nouvelle commande importante d’avions avec Boeing 737. L’accord de plusieurs milliards de dollars pour plus de 100 Boeing 737 MAX pourrait être annoncé dès mardi.

Ryanair, plus grand transporteur lowcost d’Europe, avait précédemment interrompu les négociations avec Boeing pour au moins 100 Boeing 737 MAX. Cette décision faisait suite à un différend sur les prix il y a 18 mois. En mars, le PDG Michael O’Leary a révélé que les discussions avaient repris mais a insisté sur des rabais substantiels.

Ryanair envisage maintenant le 737 MAX 8200 de 200 places et le 737 MAX 10 de 230 places. La compagnie aérienne cherche à combler ses besoins après 2025 lorsqu’elle finira de recevoir les avions de sa commande actuelle de 210 Boeing 737 MAX. 8200s.

O’Leary affirme que les négociations ont repris il y a deux mois après que le PDG de Boeing, Dave Calhoun, et le PDG de la division commerciale du constructeur, Stan Deal, ont approché la société. Ryanair avait quitté les négociations avec Boeing pour cette commande de suivi en 2021 en raison d’un désaccord sur les perspectives de prix de la compagnie américaine.

Un an et demi plus tard, Boeing semble être en meilleure position avec le programme 737 MAX, ayant conclu des accords importants avec de grandes compagnies aériennes comme Air India. En conséquence, les créneaux disponibles pour l’horizon post-2025 diminuent, réduisant le pouvoir de négociation de Ryanair.

Ryanair et Boeing, une longue négociation

O’Leary a déclaré que le prochain accord pourrait inclure la plus grande version de la série 737 MAX, le 737 MAX 10. La variante Boeing 737 MAX actuelle exploitée par Ryanair, le 8200, a le fuselage d’un MAX 8 mais transporte plus de sièges. Le même principe de conduite de volumes plus importants pourrait s’appliquer au MAX 10, qui peut transporter jusqu’à 230 clients, réduisant encore les coûts unitaires.

En novembre, O’Leary a laissé entendre que le MAX 10 pourrait être le prochain nouvel avion de la flotte de Ryanair. Cependant, la commande du 737 MAX 10 pourrait poser des défis pour le modèle économique de Ryanair, en particulier ses délais d’exécution courts. La compagnie aérienne tourne actuellement autour d’un avion en 25 minutes, et il n’est pas clair si ce nombre « d’or » peut être maintenu avec un avion plus gros.

O’Leary a déclaré que la décision entre le MAX 8200 et le 10 dépend en fin de compte des prix proposés par Boeing pour l’un ou l’autre modèle.

S’ils nous accordent une bonne réduction sur les 30 sièges supplémentaires, nous sommes plus susceptibles de prendre des MAX 10. S’ils ne nous accordent pas une bonne réduction sur les sièges supplémentaires, nous sommes plus susceptibles d’opter pour des MAX 200 supplémentaires. Michael O’Leary

Ryanair a l’intention d’augmenter son trafic à 300 millions de passagers par an d’ici 2035, contre son objectif actuel de 225 millions d’ici son exercice financier se terminant le 31 mars 2026. Pour y parvenir, Ryanair aura besoin de plus d’avions…