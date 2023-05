Air France et la TAP Air Portugal

Air France – KLM reste intéressé par l’acquisition de la TAP Air Portugal si le gouvernement portugais lance un processus de reprivatisation. Cependant cela se fera uniquement si cela ne dilue pas les marges de la holding.

A ce sujet Ben Smith a déclaré :

Nous trouvons que c’est une opportunité très intéressante. Ce n’est pas encore une opportunité mais nous nous attendons à ce qu’elle entre en jeu. Il doit encore y avoir une motion du gouvernement adoptée au Portugal pour ouvrir officiellement le processus de vente… C’est très intéressant et pourrait être potentiellement relutif pour nos résultats nets. Cependant, nous n’allons pas nous lancer dans un quelconque type de fusions et acquisitions qui mettrait en péril la marge de 7 % à 8 % à laquelle nous nous sommes engagés au cours des 2 à 3 prochaines années.

Ben Smith a souligné que la TAP Air Portugal est attractive pour Air France – KLM grâce à sa position forte en Amérique latine depuis sa base de Lisbonne. Il a toutefois souligné qu’Air France – KLM est axée sur les marges et ne « grandira pas juste pour grandir ».

Le gouvernement portugais prévoit de lancer prochainement un appel d’offres pour la reprivatisation. Cependant le calendrier et les procédures exactes n’ont pas été confirmés.

Ben Smith a ajouté que la compagnie aérienne franco-néerlandaise étudie diverses options pour étendre sa présence en Amérique latine. Il a notamment fait référence à son transporteur partenaire de longue date GOL Linhas Aéreas Inteligentes. Air France-KLM continue de détenir une participation de 1,3% dans GOL, qui s’est récemment allié au membre de Star Alliance Avianca Group pour former Abra Group.

Ben Smith a indiqué à ce sujet :

Nous étudions encore quelle est la meilleure voie à suivre pour nous positionner à moyen, long terme en Amérique du Sud. Nous sommes déjà l’opérateur numéro 2 en termes de capacité entre l’Europe et l’Amérique du Sud, nous partons d’une base haute. Il y a des options à la fois en Europe et en Amérique du Sud, comment nous pourrions nous associer de manière plus stratégique pour améliorer notre position… Nous avons une relation historique avec GOL, nous avons encore un très, très petit investissement dans GOL qui a été mis en place juste pour solidifier la relation il y a de nombreuses années. LATAM Airlines Group a maintenant une Joint-Venture immunisée avec notre partenaire Delta Air Lines. Ainsi, les discussions et les potentiels avec LATAM sont maintenant disponibles pour avoir lieu dans un contexte très différent.

Ben Smith