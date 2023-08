Air France KLM et la TAP

Partages

Air France – KLM a mandaté des experts judiciaires et financiers pour la course à la privatisation de la TAP. Le groupe accepte de détenir une position minoritaire dans le capital, au nom de la maîtrise de la stratégie commerciale.

Ben Smith, PDG du groupe Air France – KLM a indiqué :

Publicités

Nous avons déjà engagé des consultants judiciaires et financiers. Nous avançons sur ces deux fronts comme si nous devions participer et faire une offre, pour ne pas repartir de zéro au démarrage du processus. Ben Smith

Les conditions de cette opération ne sont pas encore connues puisque le décret de reprivatisation ne sera approuvé qu’en septembre. Cependant le PDG du groupe Air France – KLM admet que le groupe s’en tiendra à une participation mineure dans le capital de la société.

Ben Smith a précisé :

Lorsque nous entamerons cette transaction, nous voulons être sûrs qu’elle s’aligne stratégiquement sur ce que nous visons à faire. Si la participation est de 20 %, 40 %, 60 %, 80 %, cela dépend des droits que nous aurons. La direction commerciale est la clé pour nous. Le plus important est de trouver un compromis avec la communauté financière pour atteindre une marge de 7 % à 8 % à moyen terme. Dans toute transaction, nous devrions avoir la certitude que cette métrique est intacte. D’un point de vue stratégique, nous aimons TAP. Nous aimons les itinéraires supplémentaires que TAP apporterait au groupe. Nous voyons comment se déroule le processus et, lorsqu’il s’ouvrira, selon les conditions, nous déciderons si nous entrons dans un processus formel. Ben Smith

Pour l’instant, il n’y a pas de contact avec le gouvernement ou les entités portugaises au-delà du processus public.

Le ministre des Finances, Fernando Medina, a assuré que le décret de reprivatisation définira des critères de « caractère stratégique pour le pays » qui « privilégient le rôle de la TAP en tant que moteur important de la croissance économique » lors de son audition devant la commission parlementaire.

Air France – KLM n’est pas seul sur le dossier TAP

Outre Air France – KLM, les deux principales autres parties intéressées par le transporteur aérien portugais TAP sont le groupe IAG, propriétaire de British Airways et d’Iberia, et Lufthansa. Le groupe IAG a également déjà contracté des évaluateurs judiciaires pour la course à la TAP. Le PDG, Luis Gallego, était à Lisbonne le 19 juin dans une opération de charme au cours de laquelle il a rencontré le maire de Lisbonne et le président du Portugal Tourism Confédération.

Le processus d’évaluation de la TAP est en cours. Ce n’est qu’une fois cela fait que le gouvernement avancera avec l’approbation du décret de privatisation, que le ministre des Finances a prévu pour septembre.

Air France-KLM a partagé vendredi un bénéfice record de 604 millions d’euros au deuxième trimestre, après les trois premiers mois de l’année qui se sont soldés par une perte de 344 millions. L’ensemble du semestre cumulé enregistre un bénéfice net de 260 millions.