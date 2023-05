Ryanair, plus de vols pour le rugby !

Partages

Des vols supplémentaires seront ajoutés depuis La Rochelle et Glasgow par Ryanair pour les finales de rugby. Cela en raison des finales de rugby de l’EPCR Challenge Cup et de la Heineken Champions Cup à Dublin.

La compagnie aérienne Ryanair a annoncé qu’elle ajouterait des services supplémentaires entre Dublin, Glasgow et La Rochelle. Cela afin de permettre aux fans de participer aux finales de la Coupe du défi de rugby professionnel européen (EPCR).. Puis viendra celle de la Coupe des champions Heineken qui se dérouleront à Dublin plus tard ce mois-ci.

Plus de vols en mai pour les finales de rugby

Suite à la forte demande, Ryanair devrait ajouter plusieurs vols entre le 19 et le 21 mai. La compagnie aérienne va renforcer la capacité entre l’Irlande, l’Écosse et la France.

Pour les supporters des Glasgow Warriors se rendant à Dublin pour la finale de l’EPCR contre le RC Toulon le 19 mai, Ryanair proposera un service de départ supplémentaire depuis l’aéroport de Glasgow vendredi. De plus, un quatrième vol aller-retour depuis l’aéroport de Dublin a été ajouté au programme du 20 mai.

Le 19 mai, Ryanair opérera deux vols entre l’aéroport de La Rochelle-Île de Ré et Dublin. Cela afin pour que les fans regardent La Rochelle affronter Leinster pour la Heineken Champions Cup. Pour répondre à la demande, le transporteur irlandais exploitera également un deuxième service de retour dans la soirée du 21 mai.

Tous les vols nouvellement ajoutés sont actuellement proposés avec une légère remise sur le site Web. Ryanair souhaite donner aux fans une chance de sécuriser le transport pour le week-end à un prix réduit.

La responsable de la communication de Ryanair, Jade Kirwan, a déclaré :

Nous avons eu des réservations record de fans de rugby voyageant cette année pour ce qui s’annonce comme une spectaculaire finale de l’European Challenge Cup et de la Heineken Champions Cup, toutes deux se déroulant à Dublin ce mois-ci. Pour répondre à cette demande écrasante, nous avons ajouté des vols supplémentaires sur des itinéraires vers et depuis l’Irlande, l’Écosse et la France, incluant Glasgow – Dublin, Dublin – Glasgow ainsi que La Rochelle – Dublin et Dublin – La Rochelle. Alors que nous ajoutons des vols supplémentaires, nous nous attendons à ce que ces sièges se vendent rapidement et encourageons tous les fans de rugby à réserver leurs sièges Ryanair à bas prix dès maintenant pour éviter de manquer ces finales. Jade Kirwan

Forte demande pour la Coupe du monde

Peut-être en partie grâce à la popularité écrasante de ce sport en Irlande, Ryanair s’est imposé comme un fervent partisan du rugby à travers l’Europe. Plus tard cette année, le transporteur devrait ajouter plus de 50 000 sièges entre le Royaume-Uni, l’Irlande et la France afin de renforcer la capacité pour la Coupe du monde de rugby.

La coupe du monde se déroulera entre septembre et octobre en France. Elle verra des milliers de fans internationaux de rugby descendre à Marseille, Bordeaux, Nice et Paris pour regarder leurs équipes s’affronter.

À partir du 7 septembre, Ryanair ajoutera des vols depuis Dublin, Cork, Édimbourg et Londres Stansted vers les aéroports de toute la France pour la coupe du monde de rugby. Des vols seront ajoutés avant chaque match du tournoi jusqu’aux quarts de finale à Paris et Marseille. Ryanair a anticipé une forte demande pour ces itinéraires, les billets devant se vendre bien avant septembre.

D’autres vols devraient être ajoutés si l’Angleterre, l’Irlande ou l’Écosse se qualifient pour la finale à Paris en octobre.

