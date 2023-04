Ryanair et la coupe du monde de rugby

Partages

Ryanair a renforcé son programme vers la France pour la Coupe du monde de rugby cet automne. La compagnie aérienne ajoutera plus de 50 000 sièges suite à une augmentation prévue de la demande en septembre et octobre.

Ryanair ajoute des vols pour la Coupe du monde de rugby

La compagnie aérienne irlandaise à bas prix a ajouté plus de 51 000 sièges sur plusieurs routes françaises avant la Coupe du monde de rugby qui se déroulera en France a l’automne. La compagnie aérienne a noté que des réservations record l’avaient obligée à renforcer sa capacité pendant le tournoi. Selon les organisateurs, il attirera environ 600 000 visiteurs internationaux au cours des 51 jours de l’événement.

Jade Kirwan, responsable de la communication chez Ryanair, a commenté,

Nous avons enregistré des réservations record de fans de rugby voyageant pour ce qui s’annonce comme une spectaculaire Coupe du monde de rugby en France. Pour répondre à cette demande écrasante, nous avons ajouté plus de 51 000 sièges sur plusieurs itinéraires en France depuis l’Irlande et le Royaume-Uni, y compris Dublin. – Bordeaux, Dublin – Nantes et Dublin – Paris, Édimbourg – Paris, Londres Stansted – Marseille et Manchester – Marseille, parmi tant d’autres. Jade Kirwan

Parmi ses plus fortes augmentations pour le tournoi, qui se déroule dans plusieurs villes de France du 8 septembre au 28 octobre, figurent sept vols supplémentaires vers et depuis Marseille pour le match Angleterre vs Argentine du 9 septembre, et huit vols supplémentaires vers et depuis Paris pour Irlande vs Ecosse le 7 octobre.

Ryanair, compagnie aérienne des évènements sportifs

Ryanair renforce souvent sa capacité sur ses liaisons en raison d’événements sportifs.

La compagnie aérienne ajoute qu’elle s’attend à ce que les sièges sur ces itinéraires supplémentaires se vendent rapidement. Si l’une des nations d’origine se rend aux demi-finales et à la finale, qui doivent toutes se dérouler à Paris, la compagnie aérienne ajoutera des fréquences sur ces itinéraires.

